ЮНИСЕФ: необходимо вернуть доверие украинцев к вакцинальной кампании против кори и краснухи

Недавняя безумная кампания, направленная против вакцинации от кори и краснухи, которая господствовала в средствах массовой информации большую часть мая и в июне после того, как в Краматорске 13 мая после прививки умер подросток, подорвала доверие общественности к кампаниям как плановой, так и общей иммунизации.

Вместо того, чтобы публиковать статьи и интервью хорошо известных специалистов-медиков с разъяснениями важности таких мероприятий по здравоохранению, страницы газет и еженедельников были посвящены преимущественно неточным произведениям дезориентированных журналистов. Негативный импульс, созданный в СМИ, с успехом пробудил у родителей недоверие и стимулировал отказ от прививки их детей в программах плановой иммунизации.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), известный во всем мире как ведущая организация, которая защищает интересы детей, также не уберегся от искривлений и ошибок фактологий, которые имели место в информационных сообщениях. В этой статье Представительство ЮНИСЕФ в Украине ответит на наиболее неточные утверждения, чтобы внести ясность и, мы надеемся, помочь возобновить общественное доверие к важному мероприятию здравоохранения.

Определены ошибочные утверждения, связанные, например с вопросом качества и регистрации вакцины, которые появились в многочисленных статьях.

Представительство ЮНИСЕФ в Украине построило свой обзор прессы на статьях, опубликованных в ведущих украинских изданиях. В некоторых случаях в одной статье приводилось одно или несколько неточных утверждений.

Утверждение 1. Украина не была включена в список из 47 стран, составленный ВОЗ/ЮНИСЕФ для программы иммунизации против кори и краснухи на 2006-2010 годы; там были отмечены лишь самые бедные страны Азии, Африки и Океании. Следовательно, следует поставить под сомнение мотивацию ЮНИСЕФ относительно кампании.

ЮНИСЕФ: Европа поставила себе цель искоренить корь и краснуху в Европейском регионе ВОЗ до 2010 года. Эту цель одобрили министры всех 53 стран Европейского региона ВОЗ, в том числе Украины. В 2005 году 89 процентов всех случаев заболевания корью были зарегистрированы в Украине; эта тенденция показывает, что Украина – серьезный источник инфекции. Без массовой кампании в Европе искоренить корь невозможно. Реакция на вспышки в 2002-ом и 2005-2006 годах была неудовлетворительной, тогда как нынешнее правительство действовало положительно, начав кампанию для предупреждения вспышек в будущем.

Эта кампания направлена не на то, чтобы защитить остальную Европу от Украины, а на то, чтобы искоренить вирус кори в Украине и во всей Европе до 2010 года.

Утверждение 2. Почему эта кампания вакцинации была направлена на лиц возрастом 16-29 лет, хотя им уже были сделаны прививки в возрасте 1 и 6 лет в ходе плановой иммунизации?

ЮНИСЕФ: Два года назад ведущие эксперты ВОЗ, Центров контроля заболеваний (ЦКЗ) – отделений в Европе и Атланте (США) – провели эпидемиологическое исследование ситуации с корью и краснухой в Украине. Их выводы свидетельствуют о том, что после массовых вспышек кори и краснухи в 2005-2006 годах, а также предыдущей вспышки в 2002 году, существует существенная достоверность того, что Украина стоит на грани новой эпидемии. Критический сегмент населения, молодые люди в возрасте 16-29 лет, уязвимы к инфицированию корью и краснухой из-за того, что в 1980-х и в начале 1990-х годов во время вакцинации этой возрастной группы в ходе плановой иммунизации применялась вакцина низкого качества. По утверждению экспертов, существуют весомые доказательства того, что последующие вспышки неминуемы, если быстро не провести кампанию вакцинации. При последней вспышке кори в 2006 году, по сообщениям, умерли семеро людей, хотя вполне вероятно, что, учитывая опыт других стран, реальное количество было значительно больше, возможно, сотни людей.

Утверждение 3. Вакцина не была зарегистрирована в Украине, потому ее качество не было гарантировано.

ЮНИСЕФ: Вакцина не была зарегистрирована в Украине, потому что она прошла преквалификацию ВОЗ. Что это значит на практике? Перед тем, как пройти преквалификацю ВОЗ, вакцина проходит процедуры проверки качества и разнообразные клинические испытания. Главная цель этих процедур – обеспечить, чтобы вакцина, которую закупают агентства ООН, была безопасной и эффективной для применения в национальных программах иммунизации. Преквалификация – не одноразовая операция; она включает мониторинг качества вакцины на постоянной основе. Этот процесс предусматривает произвольное испытание дважды в год партий вакцины, поставленной в страны, и полную проверку качества через регулярные промежутки времени. Все эти процедуры внедрены для того, чтобы обеспечить производство вакцин в соответствии с принципами, рекомендуемых ВОЗ, в частности правил организации производства.

Что касается вопроса закупок, на глобальном уровне внедрены международные руководящие принципы закупки вакцин для программ ООН, которые обеспечивают, чтобы в таких случаях, как этот, поставка вакцины происходила быстро и согласно с наивысшими стандартами качества. То, что вакцина не была зарегистрирована в Украине, не было исключением: ни одна другая страна, проводя кампанию с применением вакцины против кори и краснухи, не требовала регистрации продукта с клиническими испытаниями.

Утверждение 4. Главная причина массовой кампании заключалась в продвижении коммерческих интересов компании Serum Institute of India. В мире существует три производителя этой вакцины. Если эта кампания действительно была необходима, то следовало провести тендер, но преимущество было предоставлено Serum Institute of India без проведения такой процедуры.

ЮНИСЕФ: Компания Serum Institute of India не принимала участия в поставке вакцины. Отделение снабжений ЮНИСЕФ в Копенгагене закупает вакцины от имени Глобального партнерства по кори. Отделение снабжений ЮНИСЕФ также закупает вакцины для GAVI, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Мирового банка и многочисленных стран и партнерств.

Международный институт финансирования иммунизации через Фонд ООН финансирует эту кампанию. Тендеры на закупку вакцин Отделением снабжений ЮНИСЕФ проводятся открыто и прозрачно. Система закупок в Отделении снабжений ЮНИСЕФ функционирует на бездоходной основе.

Что же касается того, почему эта конкретная вакцина была выбрана для Украины, то в процессе выбора вакцины происходили консультации с Министерством здравоохранения. Глобальные партнеры по иммунизации считали, что, хотя Украина имела достаточные ресурсы для закупки вакцин для плановой иммунизации, она нуждалась в поддержке для проведения крупномасштабной кампании. Кроме того, Украина подписала соглашение об искоренении коре в Европе до 2010 года, время проходило быстро, а вакцина против кори и краснухи в мире в дефиците. Ни один производитель из тех, которые прошли предыдущую оценку ВОЗ, кроме Serum Institute of India, не мог на то время поставить 9 миллионов доз.

Утверждение 5. Вакцина против кори и краснухи производится на основе азиатского штамма, который не подходит европейцам.

ЮНИСЕФ: Клетки, использованные в производстве вакцины, происходят из Британии. Вакцина против кори, которая применяется в Украине, - из той же вакцины, которая впервые была изготовлена в Загребе Хорватским институтом вирусологии 40 лет назад и продолжает использоваться во всем мире. Никакие другие человеческие клетки из любых других стран, где производится эта вакцина, не использовались. Вакцина против краснухи, которая используется в Украине, - из той же вакцины, которая была впервые изготовлена в США 40 лет назад.

Эта вакцина может эффективно защитить украинцев от вирусов. Вакцина производства Serum Institute of India, которая содержит Эдмонстонско-загребский штамм вакцины против кори и краснухи, остановит передачу вирусу кори подтипа D6, который циркулирует в Украине. Вирус кори D6 был успешно искоренен в Америке с помощью вакцины, выведенной из Едмонстонского штамма.

Утверждение 6. Вакцина была не того цвета, который нужен, потому ее качество было низким.

ЮНИСЕФ: Коробки с бутылками вакцины были доставлены с инструкциями на английском и русском языках. Министерство здравоохранения решило предоставить дополнительный перевод инструкций на краинский язык. Украинский перевод содержал несколько фактических ошибок, в частности ошибочное описание цвета вакцины в бутылке. Эта ошибка в переводе не имела последствий для использования качества вакцины. После растворения вакцина должна быть прозрачной, но, в зависимости от освещения, она может приобрести оттенок, не только светло-розовый, но и светло-жолтый.

Утверждение 7. Эта вакцина никогда не использовалась в Украине, и ее использование запрещено в ЕС и США.

ЮНИСЕФ: Эта вакцина против кори и краснухи используется в Украине с 2002 года. В Европе и США она не запрещена. В целом в этом регионе было использовано около 30 млн. доз вакцины против кори и краснухи, причем без единого смертельного случая или серьезных негативных последствий после прививок. Фактически компания Serum Institute of India уже произвела 350 млн. доз такой вакцины, которая использовалась в Украине, в частности для программ иммунизации ЮНИСЕФ во всем мире. Подробные доклады о негативной реакции во всех этих странах были предоставлены Министерству здравоохранения для изучения к моменту ввоза вакцины в страну.

Кроме того, использование вакцины против кори и краснухи позволяет достичь поставленной цели относительно искоренения врожденной краснухи.

Александра Джордж

консультант ЮНИСЕФ