Эксперт: масштабное наводнение – результат вырубки лесов в Карпатах

Масштабное наводнение в западных областях Украины является следствием вырубки лесов в Карпатах. Так считает директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Потеряв за последние 40 лет значительную часть лесного покрова, украинские Карпаты не способны удерживать влагу. Вода быстро стекает в долины, создавая масштабные экологические бедствия, считает Владимир Борейко. Он отметил, что соседи Украины Польша, Словакия и Румыния уже осознали эту опасность и прекратили промышленную вырубку леса в Татрах и Карпатах. В Украине же лес вырубается с начала 60-х годов прошлого века. Несколько лет назад, после катастрофических наводнений на Закарпатье Верховная Рада так и не смогла утвердить законопроект о запрещении вырубки леса, напомнил Борейко. Эколог возлагает ответственность на структуру Гослесхоза, который совмещает функции промышленной заготовки и сохранения лесов. Борейко рекомендует правительству предоставить эти функции разным ведомствам, чтобы обеспечить эффективный контроль за вырубкой леса.

Немецкая волна