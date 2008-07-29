15 тысяч детей из пострадавших регионов нуждаются в оздоровлении

Как сообщили УНИАН в Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта, в частности, из Ивано-Франковской области нуждаются в оздоровлении 6 тыс. 700 детей, из Львовской области – 5 тыс. 300, Тернопольской – 120, Черновицкой - 200, в Закарпатской - 300 и в Винницкой – 661 ребенок.

До 1 августа ведомство срочно готовит списки на оздоровление детей из этих регионов.

Министерство предоставляет 320 бесплатных путевок в УДЦ "Молодая гвардия" (г. Одесса) с 5 до 25 сентября – для оздоровления детей из всех шести пострадавших регионов Западной Украины.

При этом в ведомстве отмечают, что для оздоровления всех пострадавших детей, по их подсчетам, необходимо дополнительно почти 37 млн. грн из резервного фонда госбюджета.

В соответствии с Указом Президента Украины от 27 июля № 678/2008 "О безотлагательных мерах по преодолению последствий стихийного бедствия 23-27 июля 2008 года", Минсемьи обратилось в Кабинет Министров с предложением о выделении средств из резервного фонда для организации оздоровления детей из пострадавших регионов.

27 июля, первые 250 детей из Ивано-Франковской области, которые пострадали от стихии, поехали на оздоровление в Херсонскую область.