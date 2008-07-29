МP3-плеери портят слух

Ученые Объединенного Исследовательского центра (Австралия) пришли к выводу, что 30% людей, которые слушают MP3-плеєри, рискуют испортить себе слух.

Исследователи назвали три условия, при которых MP3-плеер может навредить вашему здоровью. Если Вы слушаете MP3-плеер:

- на максимальной громкости

- больше 2 часов в день

- больше 5 дней в неделю.

Ученые Центра Боба Коуена сознались, что согласно с анкетированием, каждый третий человек попадает под ту или ту категорию.

"Молодые люди с помощью громкой музыки хотят заглушить посторонние шумы, в том числе и от общественного транспорта. При этом они напрочь забывают, что портят себе слух", - считает Боб Коуен.

Слушать музыку в общественном транспорте исследователи считают чуть ли не самым вредным для слуха делом.

Следует отметить, что 90% опрошенных на протяжении исследования знают, что MP3-плеер может причинить им вред, однако по большей части опрашиваемых это не волновало.

osvita.org.ua