МP3-плеери портят слух
Наиболее вредно слушать музыку в общественном транспорте
Ученые Объединенного Исследовательского центра (Австралия) пришли к выводу, что 30% людей, которые слушают MP3-плеєри, рискуют испортить себе слух.
Исследователи назвали три условия, при которых MP3-плеер может навредить вашему здоровью. Если Вы слушаете MP3-плеер:
- на максимальной громкости
- больше 2 часов в день
- больше 5 дней в неделю.
Ученые Центра Боба Коуена сознались, что согласно с анкетированием, каждый третий человек попадает под ту или ту категорию.
"Молодые люди с помощью громкой музыки хотят заглушить посторонние шумы, в том числе и от общественного транспорта. При этом они напрочь забывают, что портят себе слух", - считает Боб Коуен.
Слушать музыку в общественном транспорте исследователи считают чуть ли не самым вредным для слуха делом.
Следует отметить, что 90% опрошенных на протяжении исследования знают, что MP3-плеер может причинить им вред, однако по большей части опрашиваемых это не волновало.