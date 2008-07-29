Журналисты ”Интера” спровоцировали инцидент в Центре иммунобиологических препаратов?

На имя Министра здравоохранения Украины Василия Князевича, поступила докладная записка от работников Центра иммунобиологических препаратов о том, что 25 июля 2008 года около 10 часа дня сотрудниками телеканала “Интер” Бобровниковым Алексеем и еще двумя сотрудниками, которые не назвались, были совершены неправомерные действия, сообщает moz.gov.ua.

Представители канала “Интер” принесли в Центр образцы вакцины живой лиофилизированной против кори и краснухи производства Серум Института (Индия) серия ZA 155 X (8 флаконов), которые со слов Бобровникова Алексея были получены им на предприятии – производителе в Индии (без необходимого растворителя к вакцине и сопровождающим документам, и 1 флакон вакцины серия ZA 28 X, которая неизвестно где и каким образом полученная в Украине).

В связи с отсутствием необходимых документов и нарушением холодовой цепи при доставке данной вакцины, им было отказано в принятии данных образцов. Было составлено детальное описание образцов и документов, засвидетельствовано отсутствие соблюдения условий холодового цепи и термоиндикаторных удостоверенный подписями сотрудников Центра и представителя телеканала “Интер” Бобровникова. После чего и оригинал, и копия подписанных документов были выхвачены Бобровниковым О., с отказом оставить копию подписанных документов в Центре иммунобиологических препаратов.

Минздрав Украины информирует, что представители телеканала “Интер” не обращались в Государственную службу лекарственных средств и изделий медицинского назначения относительно предоставления разрешения на ввоз данного иммунно-биологического препарата в Украину.

Отмечаем, что данная вакцина была доставлена в Украину без соответствующих документов для ввоза на территорию государства.

Поскольку содержание флаконов точно не было известно, и в случае нарушения целостности флаконов могло произойти попадание возбудителей инфекционных заболеваний в окружающее среду. Такой факт можно рассматривать как угрозу безопасности государству.

По факту инцидента была вызвана милиция и поданы заявления к Соломенского РУ милиции г. Киева.

Министерство здравоохранения Украины обратилось в Генеральную прокуратуру Украины и Службы безопасности Украины с просьбой расследовать данный инцидент, выяснить каким образом данная вакцина была завезена на территорию Украины, в каком объеме, а также каким образом представители телеканала “Интер” получили флакон вакцины живой лиофилизированной серия ZA 28 X, ведь согласно Приказа Минздрава Украины от 17.05.2008 года были приняты все меры относительно исключения ее из обращения.