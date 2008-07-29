”Черный” трансплантолог предстал перед законом

Подозреваемый в незаконной трансплантации израильский хирург Зис заявляет, что «не нарушил ни одного закона»

Израильский хирург Михаил ЗИС, подозреваемый в незаконной трансплантации органов, заявляет, что он «не нарушал ни одного закона, ни в одной стране мира».

Как передает корреспоендент УНИАН, об этом он сказал журналистам в зале Ворошиловского районного суда Донецка перед началом очередного слушания дела.

«Я не нарушил ни одного закона, ни в одной стране мира. Я считаю себя абсолютно невиновным», - отметил М.ЗИС. Он заявил, что не сделал ни одной незаконной операции. «Все операции были произведены абсолютно законно, а меня обвиняют в операциях, которые вообще не были произведены», – сказал хирург.

В то же время он не смог ответить, кто заинтересован в его аресте, только обобщенно отметил, что «наверное, тема интересная». «Я не хочу сейчас ни коим образом определять, крайний я или нет. Я абсолютно уверен, что в Донецке все было законно», - подчеркнул М.ЗИС.

По его словам, сегодня ни один трансплатационный центр мира не готов выполнить незаконную трансплантацию, потому что это преступление. «Ни один врач на себя это не возьмет, это все легенды и мифы о черной трансплантации», – сказал он, отметив, что «один хирург ничего не может сделать, для этого существует бригада». «Для этого нужна больница, в операции участвуют до 10 врачей. И перед операцией всегда существует кроме всех юридических документов, так называемая этическая комиссия, без решения которой нельзя производить трансплантацию, вопрос всегда обсуждается и в отделении», – заявил М.ЗИС, отметив, что считает свой арест «серьезным психологическим и физическим давлением». «Если бы я хотел удрать, меня бы здесь не было», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ сообщил, что подозреваемый в незаконной трансплантации внутренних органов израильский хирург Михаэль ЗИС взят под стражу по решению Ворошиловского районного суда Донецка от 30 октября 2007 года, которое никто до сегодняшнего дня не отменял.

Справка УНИАН. 12 октября 2007 года и.о. министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО заявил, что в Донецке сотрудниками милиции был задержан доктор М.ЗИС - один из фигурантов дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

М.ЗИС обвиняется по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

По сообщению СМИ, 16 декабря 2007 г. суд в Израиле объявил приговор двум сообщникам М.ЗИСА. Суд установил, что осужденные Мухаммад ДЖЕТ и Хассан ЗАХАЛКЕ путем шантажа и вымогательства поставляли на операции в Украине доноров почек.

В октябре 2007 года судья Ворошиловского райсуда Донецка Геннадий МИЩЕНКО вынес решение о задержании М.ЗИСА для экстрадиции в Молдову. Но поскольку процедура экстрадиции ограничен сроком 40 суток, а за это время украинская сторона не успела передать молдовской хирурга, этот же судья был вынужден принять решение о его освобождении.

18 декабря 2007 г. Апелляционный суд Донецка отменил решение Г.МИЩЕНКО об освобождении М.ЗИСА и вынес решение о его экстрадиции в Молдову.

3 июля 2008 года Ворошиловский районный суд под председательством судьи Иирины БУХТИЯРОВОЙ отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

В МВД Украины не исключали, что отпущенный судом под залог М.ЗИС может не являться в суд и скрыться от следствия.

Заместитель начальника Департамента по борьбе с торговлей людьми МВД Украины Олег ПОПЛАВСКИЙ сообщил, что, по имеющейся у следствия информации, М.ЗИС не проводил на территории Украины операции по трансплантации органов, а вероятно давал консультации и помогал подбирать клиентов.