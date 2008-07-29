Такие полезные морепродукты

В последние годы выбор морепродуктов в витринах магазинов поражает воображение, сразу хочется приобрести много и сразу. И это правильно, ведь дары моря не только способны сделать ваш стол разнообразнее, но и укрепят здоровье, помогут поддержать в норме фигуру. Они не только вкусны, но и очень полезны для нашего здоровья, так как их отличает наличие легкоусвояемых белков, жирных кислот, микро и макроэлементов, они гораздо питательнее мяса, не способствуют накоплению лишнего жира, а в большинстве своем, обладают еще полезными свойствами.

Крабы, благодаря высокому содержанию в них меди и цинка, повышают иммунитет, что помогает нам активнее противостоять инфекционным заболеваниям.

А страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, крабы пойдут на пользу в результате того, что в них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Омары рекомендуется употреблять в холодное время года во избежание инфекций, а если же это делать круглогодично, то тем самым вы сможете избежать преждевременно старения. В них высоко содержание белка, микроэлементов, прежде всего цинка, меди и калия, причем в шейке их количество больше, чем в клешнях.

Лангусты и лангустины отличаются низкой калорийностью, в ста граммах продукта содержится всего 90 ккал, 17 граммов белка, два грамма жира и отсутствуют углеводы. При этом в этих морепродуктах высокое содержание фосфора, что является прекрасным стимулятором для деятельности мозга.

Креветки практически не содержат сахаров и жира, но при этом прекрасно утоляют аппетит из-за высокого содержания в них белка. В этих вкуснейших морских рачках много витамина В12, который необходим для выработки красных кровяных телец, то есть гемоглобина, и для поддержания нервной системы.

Морские улитки помогают преодолевать стрессы. Они являются лучшим источником магния, поскольку, в отличие от других продуктов, которые также богаты этим микроэлементом, в улитках минимальной содержание калорий. А высокое содержание в них витамина В6 способствует легкой усвояемости данного продукта.

Мидии способны обеспечить вам великолепный цвет лица. Жира в них совсем мало, но зато много витамина Е, в ста граммах продукта его содержится около 25%.

А это значит, что мидии можно по праву назвать природным антиоксидантом, они защищают от разрушения клеточные оболочки, способствуя поддержанию кожи в отличном состоянии.

Больше всего морепродукты пользуются популярностью в Японии. С давних времен створки раковин воспринимались японцами как символ гармонии и верности любящих супругов. Суп из ракушек по сей день в стране подается в качестве свадебного блюда, как и на праздниках девочек. Тем самым японцы как бы подчеркивают верность семейным ценностям.

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