За первое полугодие в Украине рождаемость возросла

За первое полугодие 2008 г. в Украине родилось 235 тыс. 610 младенцев, что почти на 10 тыс. новорожденных больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины со ссылкой на Департамент гражданского состояния граждан.

Как отмечается в сообщении, статистические данные первого полугодия текущего года подтверждают тенденцию к постепенному увеличению рождаемости, которая продолжается в Украине уже несколько лет подряд.

Больше всего младенцев с начала года появилось на свет в Донецкой области – почти 20, 2 тыс. новорожденных, в Днепропетровской области – 17,2 тыс., в г. Киеве – 15,1 тыс. новорожденных, в Одесской области – 13,3 тыс., во Львовской области – 13,5 тыс., в Харьковской области – 12,5 тыс., в Автономной Республике Крым и Луганской области – 10,4 тыс. и 10,2 тыс. новорожденных соответственно.

В Минюсте отмечают, что впервые за последние годы в Киеве рождаемость превысила смертность. В столице за первое полугодие текущего года родилось на 20 младенцев больше, чем умерло людей за этот период.

Лучшая в стране ситуация в соотношении рождаемости к смертности, в частности, в течение последних 5 лет фиксируется в Закарпатье. Пока это единственный регион в Украине, где такое соотношение составляет 1 к 1 или же близко к этому. А с третьего квартала прошлого года в Закарпатье стали фиксировать превышение рождаемости над смертностью, говорится в сообщении министерства.

В остальных областях Украины пока продолжается тенденция к превышению смертности над рождаемостью в среднем соотношении 1,6 к 1. Худшее соотношение смертности к рождаемости зафиксировано органами юстиции в Донецкой области – 2,1 к 1; в Луганской области – 2,1 к 1; в Черниговской области – 2,6 к 1; в Черкасской области – 2,1 к 1; в Полтавской области – 2,0 к 1.

Всего с начала года в Украине умерло 391 тыс. 952 человек.