Учёные определили, от чего зависит эффективность лекарств

Недавно учеными были получены доказательства того, что действие некоторых препаратов зависит от этнической принадлежности пациента. Это связано с различием в строении генов у этих людей. Большинство клинических испытаний анализировали действие препаратов для лечения рака молочной железы среди европейцев, американцев и австралийцев. Ученые считают, что результаты данных исследований нельзя применять к другим этническим группам, поскольку эффективность препаратов может существенно отличаться.

Как пример ученые приводят препарат под названием “Трастузумаб”, используемый обычно для лечения пациентов с раком молочной железы с НЕR-2 положительными рецепторами. Результаты последних исследований показали, что люди с определенным генотипом лучше отвечают на лечение этим препаратом по сравнению с другими. С другой стороны генотип отличается и внутри этнической группы. Поэтому пока еще не ясно, может ли этническая принадлежность предсказать ответ пациента на лечение.

Рак молочной железы считается заболеванием экономически развитых стран, хотя последнее время заболеваемость растет в Азии и других развивающихся странах. В разных этнических группах частота случаев различных видов рака несколько отличается не зависимо от места проживания пациентов. Выживаемость после рака молочной железы также зависит от этнической принадлежности женщины. Но как именно и почему ученым пока не совсем ясно.

from-ua.com