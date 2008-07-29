Продолжается Всеукраинский конкурс творчества для детей с ДЦП

До 15 декабря принимаются работы на участие во Всеукраинском конкурсе творчества детей, больных ДЦП, «Моя профессия»

Продолжается второй Всеукраинский конкурс творчества для детей с диагнозом ДЦП, посвященный теме «Моя профессия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», акция проводится в рамках совместной программы Фонда «Украина 3000» и компании «ТНК-ВР Коммерс» «Радость детства – свободные движения».

В конкурсе могут принять участие дети, имеющие диагноз ДЦП, в возрасте от 6 до 18 лет.

Участники посылают исключительно индивидуальные работы, посвященные теме «Моя профессия» – рисунки, выполненные красками, карандашами, фломастерами и т.п., самоделки, поэтические произведения, прозу.

Работы принимаются до 15 декабря 2008 года (дата определяется по штемпелю) по адресу:

п/я 159, г. Киев, 04070

Программа «Радость детства – свободные движения».

Контактный телефон – (044) 332-78-55.

Контактное лицо – Ольга КВАША.

Заседание Экспертного Комитета и подведение итогов конкурса состоится в конце января 2009 года.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами и поощрительными призами за участие в конкурсе, а победители конкурса получат ценные призы.