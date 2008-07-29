Продолжается Всеукраинский конкурс творчества для детей с ДЦП
Работы для участия принимаются до 15 декабря
До 15 декабря принимаются работы на участие во Всеукраинском конкурсе творчества детей, больных ДЦП, «Моя профессия»
Продолжается второй Всеукраинский конкурс творчества для детей с диагнозом ДЦП, посвященный теме «Моя профессия».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000», акция проводится в рамках совместной программы Фонда «Украина 3000» и компании «ТНК-ВР Коммерс» «Радость детства – свободные движения».
В конкурсе могут принять участие дети, имеющие диагноз ДЦП, в возрасте от 6 до 18 лет.
Участники посылают исключительно индивидуальные работы, посвященные теме «Моя профессия» – рисунки, выполненные красками, карандашами, фломастерами и т.п., самоделки, поэтические произведения, прозу.
Работы принимаются до 15 декабря 2008 года (дата определяется по штемпелю) по адресу:
п/я 159, г. Киев, 04070
Программа «Радость детства – свободные движения».
Контактный телефон – (044) 332-78-55.
Контактное лицо – Ольга КВАША.
Заседание Экспертного Комитета и подведение итогов конкурса состоится в конце января 2009 года.
Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами и поощрительными призами за участие в конкурсе, а победители конкурса получат ценные призы.