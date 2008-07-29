Мясо клонированных животных признано безопасным

Специалисты из Европейского ведомства по пищевой безопасности пришли к выводу, что мясо и молочные продукты клонированных животных являются пригодными для употребления. Вердикт был вынесен по специальному запросу Еврокомиссии, поданному в феврале 2007 года. Сейчас эксперты EFSA отметили, что в отношении крупного рогатого скота и свиней нет оснований беспокоиться за здоровье.

"Состав, а также питательная ценность мяса и молока клонированных животных и их потомства не отличаются от обычных животных", – заявил представитель EFSA профессор Витторио Силано. Но стоит отметить, что на данный момент ведомство не располагает достаточным количеством данных о мясе и молоке клонированных животных, так как их производство довольно дорого и ведется исключительно в научных целях.

О безвредности мяса клонированных животных заявило и Американское правительственное агентство, отвечающее за сертификацию пищевых продуктов и лекарств. После пятилетней экспертизы агентство установило, что продукты, изготовленные из клонированных коров, свиней и коз – "настолько же безопасны, как пища, которую мы едим каждый день". В ходе исследования не изучались только овцы.

При этом было заявлено, что на упаковках с мясом и молоком клонированных животных вряд ли будут содержаться специальные предупреждения о том, каким образом были получены эти продукты. Заявления агентства могут открыть "клонированной" пище путь на прилавки американских супермаркетов. Однако для того, чтобы она действительно появилась в продаже, правительство должно заручиться общественной поддержкой.

Американские общественные организации, представляющие интересы потребителей, выступили с критикой этих рекомендаций. Представитель Потребительской федерации Америки Кэрол Форман назвала решение правительственного агентства "очень плохим". "Мы призываем людей писать письма правительственному агентству и членам конгресса, чтобы они пошли на попятную", – сказала она.

Другая организация – Международная ассоциация молочных продуктов – призвала проявить осторожность. "Клонирование животных – это относительно новая технология, и нам важно обсудить ее вдумчиво и тщательно", – сказано в ее заявлении.

Чтобы разобраться в вопросах безопасности продукции, полученной от клонированных и генетически модифицированных животных, американское правительство обратилось к Национальной академии наук США. Та, в ответ на запрос, в августе 2007 года создала комитет, в который вошли влиятельные учёные-биологи. Заметим, что имена членов комитета обнародованы не были, чтобы уберечь их от давления со стороны лоббистов: ожидалось, выводы комитета могут оказать решающее влияние на ход рассмотрения вопроса FDA.

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