Медики: Ожирением можно заразиться

На человека подсознательно влияет вес людей, которые его окружают, и поэтому, толстые люди могут стать причиной лишних килограммов у своих приятелей, утверждают ученые. Группа исследователей, в которую входят ученые из разных стран, в том числе и из университета английского города Уорик, назвала это явление "имитационным ожирением".

Результаты своего исследования они представили на конференции по экономике в Кембридже в штате Массачусетс (США). В исследованиях изучались данные, полученные от 27 тысяч человек из разных европейских стран.

Однако директор британской Национальной организации по изучению ожирения считает, что причины ожирения гораздо сложнее.

Ученые высказали предположение, что оценка внешности, на основании которой принимается решение, взять ли человека на работу, или о том, можно ли его считать привлекательным, определяется той нормой или тем выбором, который делают окружающие люди. Таким образом, если вас окружают полные люди, то и вам позволительно быть полным.

Однако ученые до конца не выяснили причин возникновения ожирения, указывает участник проекта, профессор университета в Уорике Эндрю Освальд.

Он отметил, что сейчас люди потребляют больше калорий, однако это ничего не говорит нам о том, почему люди стали есть больше.

По словам ученого, "многие исследования ожирения, которые указывали на влияние сидячего образа жизни, наследственных факторов или фаст-фуда, упустили из виду самое главное".

Ученый также добавил, что рост случаев ожирения нужно рассматривать как социологический, а не физиологический феномен.Человек сравнивает себя с другими людьми. Кроме того, представления о норме изменились и продолжают меняться.

BBCrussian.com