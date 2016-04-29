Заместитель министра здравоохранения Перегинец подал заявление об увольнении

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"События последних дней дали мне четкое понимание, что есть предел возможностей - умственных, физических и эмоциональных. Подал заявление на увольнение с 10 мая. К тому времени закончу оформление закупок, чтобы убедиться, что все на местах", - сообщил Перегинец.

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Кроме того, он выразил надежду, что до 10 мая будет принято решение по министру здравоохранения, который сможет сформировать свою команду.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада назначила новый состав Кабмина Владимира Гройсмана. Должность министра здравоохранения осталась вакантной.

27 апреля Кабмин назначил заместителя главы Минздрава Украины Виктора Шафранского и.о. министра здравоохранения.