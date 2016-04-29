ФРГ дополнительно выделила Красному Кресту 1,64 млн евро для украинских переселенцев

Как сообщили УНИАН в отделе прессы и работы с общественностью Посольства ФРГ в Киеве, в рамках гуманитарной помощи Германия дополнительно выделяет 1,64 млн евро на деятельность Германского Красного Креста в Харьковской области.

Читайте такжеВ Украине более 1,7 млн вынужденных переселенцев

"Федеральное правительство будет финансировать также в этом и следующем году проекты Немецкого Красного Креста в Харьковской области. Гуманитарные программы Немецкого Красного Креста для внутренних переселенцев получат поддержку на общую сумму 1,64 миллиона евро. Немецкий Красный Крест примет участие в проектах, выделив дополнительно собственные средства на сумму 100 тысяч евро", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта, на который в прошлом году немецкое правительство выделило 1 млн евро, будет предоставляться помощь внутренним переселенцам, которые проживают в Харьковской области и которые больше всего пострадали в результате конфликта на Донбассе.

Мероприятия ориентированы в первую очередь на лиц пожилого возраста, инвалидов, одиноких родителей и многодетные семьи, которые, в частности, получат поддержку на приобретение продуктов питания и медикаментов. Немецкий Красный Крест детально согласовывает реализацию своих проектов с другими донорами гуманитарной помощи по координации ООН, а именно Управления координации по гуманитарным вопросам.