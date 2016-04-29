Как правильно выйти из Великого поста, чтобы не навредить здоровью

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в состоянии организма стремительной сменой рациона. Люди, которые страдают заболеваниями внутренних органов, которые связаны с избыточным и несбалансированным питанием, во время Поста могут сделать значительный шаг к исправлению ошибок в питании диете, улучшить качество своей жизни, работоспособность. Но необходимо и после окончания Поста ограничивать употребление животной пищи и воздерживаться от вредных привычек, прежде всего, употребления алкоголя.

Чрезмерное потребление животной пищи, которая присутствует в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может повлечь резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение существующих хронических болезней и вызвать осложнения.

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительной сменой рациона питания после окончания Поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем, без исключения.

Количество еды, которое потребляется за праздничным столом не должно быть чрезмерной. Лучше всего прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние способны лишь частично улучшить переваривание пищи и не могут предупредить развитие последствий переедания. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, который существенно уменьшается во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключение продуктов животного происхождения.

Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограничено, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирного – свинины и баранины), не больше одного яйца и соусов (в т.ч. майонеза).

Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения – фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища, кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, которые обеспечивают полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Ведь отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни вместе с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением. Алкоголь вообще не должен употребляться без еды и его количество после Поста следует уменьшить.