Что делать при укачивании

Если вы страдаете от укачивания, в течение двух часов перед поездкой не ешьте слишком плотные блюда (мясное, жирное) — такая еда способствует обострению. Отдайте предпочтение легкой пище — каше или фруктовому салату. Кроме того, перед поездкой можно провести медикаментозную профилактику. Есть ряд средств, помогающих пережить укачивание. Самые известные — на основе такого вещества, как скополамин (препарат посоветует аптекарь). Для этого за 30—60 мин до отъезда нужно принять 1—2 таблетки. Побочные действия — сухость во рту. Убрать ее можно чаем, кофе. Скополамин противопоказан при повышенном внутриглазном давлении — этой категории пациентов лучше отдать предпочтение успокаивающим (препараты на основе мелиссы, валерианы) — они просто снимут нервное напряжение и помогут уснуть. Такое же действие оказывают валидол (основа — ментол, он также есть в виде «пальчиковых» ингаляторов) и корвалол, причем последний еще и препятствует тошнотным спазмам. Можно применять и гомеопатические препараты от укачивания, но быстрого эффекта не ждите: чтобы гомеопатия подействовала, ее нужно принимать за 5 дней до поездки.

Во время поездки:

1. Не двигайте головой

Каждое движение — небольшая, но все-таки нагрузка на вестибулярный аппарат. А ему в это время нужен полный покой. Помочь создать неподвижное положение помогут валик, подголовник.

2. Закройте глаза

Зрительная система напрямую связана с вестибулярной и каждая нагрузка на глаза «аукается» нагрузкой на нее, а значит, усилением укачивания. По этой же причине нельзя читать. Вариант — не закрывать глаза, а смотреть вдаль, так глаз напрягается меньше всего.

3. Займите рот

При укачивании, связанном с изменением высоты (например, при движении по горным дорогам, при авиаперелете), повышается давление в полости среднего уха, которая связана и с внутренним ухом, где находится вестибулярный аппарат (при повышении давления он испытывает дискомфорт). Выровнять его можно при помощи сосательных движений. Поэтому при высотном укачивании займите рот конфетой (ребенку лучше всего дать мятные леденцы), жевательной резинкой, долькой лимона или просто пожуйте спичку.

4. Попробуйте заснуть.

Заснув, вы полностью уберете все факторы, раздражающие вестибулярный аппарат. Укачаться во сне невозможно, а проснувшись, нервы уже будут отдохнушими.

segodnya.ua/health