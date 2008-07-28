Инфекции у беременных могут повышать риск эпилепсии ребенка

Международная группа исследователей выявила наличие связи между некоторыми инфекционными заболеваниями, переносимыми женщинами во время беременности, и риском возникновения детской эпилепсии у их будущих детей. Такой вывод был сделан на основании долговременного наблюдения и анализа данных 90 619 детей из Дании, появившихся на свет в результате одноплодной беременности в период с сентября 1997 по июнь 2003 года.

Еще во время гестации исследователями собирались данные о перенесенных женщинами во время I, II и III триместров беременности различных инфекционных заболеваниях (цистите, пиелонефрите, диарее, кашле длительностью более недели, вагинальном кандидозе, генитальном и лабиальном герпесе, возникновении папиллом и кондилом на половых органах).

Наблюдение за детьми осуществлялось вплоть до декабря 2005 г. – за это время диагноз эпилепсии был установлен у 646 детей, включенных в исследование. Как продемонстрировал статистический анализ полученных результатов, риск возникновения эпилепсии повышается у детей, чьи матери перенесли во время беременности цистит, пиелонефрит, вагинальный кандидоз и респираторные инфекции, сопровождавшиеся кашлем. Однако при этом оказалось, что кашель в течение недели и более ассоциировался с повышением риска развития эпилепсии только в течение 1-го года жизни ребенка, а вагинальный кандидоз выступает значимым фактором риска только в подгруппе недоношенных детей.

Статистически достоверная взаимосвязь между указанными инфекциями у беременных и риском эпилепсии у потомства сохранялась и после исключения возможного влияния таких факторов, как наличие детского церебрального паралича, врожденных пороков развития, низкая оценка по шкале Апгар при рождении.

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