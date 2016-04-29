Передача вируса полиомиелита в Украине, вероятно, прекратилась - Минздрав

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, об этом свидетельствуют выводы миссии по оценке реагирования на вспышку полиомиелита, которая работала в Украине.

«Наша группа, таким образом, работала в Украине в течение шести месяцев. А согласно установленным Ассамблеей Всемирной организации здравоохранения правилам, вспышка должна быть преодолена в течение шести месяцев после ее обнаружения. Наработанные нашей миссией выводы такие: передача вируса полиомиелита в Украине, вероятнее всего, прекратилась. При этом команда экспертов по оценке обеспокоена пробелами в программах иммунизации и эпиднадзора, которые ставят Украину в зону высокого риска появления новой вспышки. Украина обязана обеспечить полноценную программу рутинной иммунизации», - отметил координатор оценки по реагированию на вспышку полиомиелита в Украине Патрик О'Коннор.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец отметил, что вместе с партнерами из ВОЗ и ЮНИСЕФ министерство провело большую работу, чтобы остановить вспышку опасной болезни.

«В Украине прошла трёхраундовая дополнительная иммунизация, в ходе которой в первом туре удалось охватить вакцинацией 65% детей, во втором - 75%, в третьем - почти 82%. Таким образом, популяционный иммунитет в стране значительно укреплен, что позволяет считать, что циркуляция вируса, с большой вероятностью, приостановлена, то есть дети находятся под значительно лучшей защитой, чем это было еще полгода назад. Эпиднадзор в стране значительно улучшился, хотя действительно требуется значительное усиление отдельных его функций», - добавил он.

Относительно обеспечения полного цикла рутинной иммунизации заместитель министра сообщил, что на сегодняшний день в Украине уже зарегистрированы две новые бивалентные полиовакцины, и в ближайших две недели они могут быть поставлены в Украину Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в количестве в соответствии с потребностью.

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Мониторинговая миссия по итогам работы предоставила перечень рекомендаций для сохранения Украиной статуса страны, свободной от полиомиелита. В частности, в направлении усиления иммунитета населения - продолжать восстановление высокого, равномерного уровня иммунизации вакциной против полио - как ИПВ, так и ОПВ - через нормализацию программы рутинной иммунизации. В направлении коммуникационной поддержки: провести опрос среди медицинских работников, родителей и ученых, чтобы получить представление об уровне знаний, отношении, поведении, особенно в отношении отказов от вакцинации; продолжать улучшение межличностной коммуникации и других навыков медицинских работников и родителей по вопросам иммунизации; обеспечить полное внедрение плана коммуникаций по иммунизации, включая проактивный диалог с родителями, медицинскими работниками и медиа через различные каналы, которые оказались эффективными; сохранение и укрепление механизмов координации коммуникации и структур, образованных в ответ на вспышку полиомиелита.

В Минздраве уточнили, что миссия по оценке реагирования на вспышку полиомиелита работала в Украине с 19 по 28 апреля. За этот период группа осуществила оценочные визиты в пять областей, которые были выбраны, исходя из локализации случаев циркуляции вакцинородственных полиовирусов, плотности населения, показателей иммунизации. Миссия оценивала уровень поддержки, необходимой для достижения или сохранения уровня чувствительности системы эпиднадзора и иммунитета населения на уровне, достаточном, чтобы сохранить статус страны, свободной от полиомиелита. О'Коннор сообщил, что, в соответствии с международными требованиями по реагированию на вспышку, один раз в 3 месяца страну должна посещать группа внешних экспертов, которые мониторят ситуацию.