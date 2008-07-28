Антибиотики могут стать причиной разрыва сухожилий

Популярные и эффективные антибиотики получают “черную метку”. На их упаковках жирно и в черной рамочке будет написано, что они могут вызывать воспаление сухожилий и даже их разрыв.

К такому решению пришли американские чиновники Управления по пищевым продуктам и лекарствам. Но эта информация будет полезна и нам. Тем более что у нас ее вряд ли сделают столь явной, как в США. Под “обстрел” попали практически все антибиотики группы фторхинолонов. Вот самые известные из них: ципробай, ципринол, ципролет, нолицин, авелокс и так далее. Их используют при самых разных бактериальных инфекциях - от бронхита, сепсиса и перитонита.

Оказывается, эти препараты существенно повышают риск воспаления сухожилий (тендинитов) и даже бывают причиной их разрыва. Ситуация эта - серьезная. Ведь если сухожилие воспалено, то любое движение, в котором оно участвует, вызывает сильную боль. А при разрыве движения вообще невозможны, ведь именно сухожилие соединяет мышцы с костями и суставами, передавая им силу сокращения от мускулатуры. Воспаления из-за антибиотиков могут поражать любые сухожилия - на руках и ногах. В том числе и большое ахиллово сухожилие, получившее свое название в честь Ахиллеса, - оно соединяет мышцы голени с пяткой. И при его разрыве стопа начинает висеть и не может разгибаться.

В первую очередь разрыв сухожилий грозит следующим группам людей:

- тем, кто старше 60 лет;

- тем, кто вынужден из-за какой-то болезни принимать стероидные препараты: преднизолон, триамцинолон, дексаметазон и другие глюкокортикостероиды (людей, вынужденных “сидеть” на таких лекарствах, много, и они хорошо знают, что это за средства);

- пациентам после пересадки почек, сердца и легких.

Повреждению сухожилий способствуют еще несколько состояний:

- серьезная физическая активность и занятия спортом и фитнесом;

- почечная недостаточность;

- проблемы с сухожилиями в прошлом (например, связанные с ревматоидным артритом).

При появлении первых признаков тендинита - боли, а также покраснения или отека в области связок нужно сразу прекратить прием лекарства, ни в коем случае не нагружать физически пораженную руку или ногу и сразу же обратиться к врачу, чтобы он назначил другой антибиотик.

newsland.ru