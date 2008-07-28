Абрикосы: лечение с удовольствием

Эти плоды — ценный подарок природы. Они наполнены таким количеством полезных веществ, которые способны поддерживать важнейшие функции человеческого организма.

В желтых плодах содержится каротин. Это мощный антиоксидант, защитник клеток от перерождения в раковые, улучшает остроту зрения, обеспечивает здоровье кожи и слизистых оболочек (в частности, нарушение целостности слизистых оболочек во рту и язвы голени).

Особенно нуждается в витамине А детский организм. Так вот, удовлетворить суточную потребность человека в каротине можно, выпив 150 мл абрикосового сока.

Много в абрикосах витамина С, его роль в укреплении иммунитета, обеспечении стойкого психического здоровья всем известна. Выпив 3 четверти стакана абрикосового сока, мы также пополним суточную потребность аскорбиновой кислоты. А вместе с тем и укрепим сопротивляемость стрессам. Нужно отметить, что микроэлемент марганец, которого много в абрикосах, способствует выработке в организме витамина С, следовательно иммунная защита усиливается еще и таким образом.

Абрикосы чрезвычайно полезны для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней. Во-первых, потому, что содержат витамин Е, который улучшает кровообращение, потому что уменьшает сворачиваемость крови и предотвращает образование тромбов, засорение ими сосудов, а следовательно — атеросклероза и связанных с ним болезней.

Во-вторых, плоды богаты солями калия (305 мг%), в сушеных абрикосах этот показатель еще растет — до 1710 мг%. Калия в 11 раз больше, чем солей натрия, а оба этих соединения принимают участие в водно-солевом обмене. Поэтому успешно происходит процесс выведения лишней жидкости и кухонной соли, исчезают отеки, в том числе и внутренние. Это облегчает состояние больных в случае сердечно-сосудистой недостаточности, аритмии, а также почечных болезней. Для лечения таким больным приписывают пить сок по 70—80 мл 6—7 раз в день в промежутках между едой. Когда же сезон свежих плодов проходит, используют сушеные: 100 г измельчить, залить 1 л кипятка, настоять в теплом месте на протяжении 6 часов, жидкость выпить и съесть плоды на протяжении суток.

Диетологи рекомендуют таким больным раз в неделю разгрузочный рацион: на протяжении дня съедать 300 г размоченной кураги или 600—800 г свежих плодов за 4 приема и больше никакой еды не употреблять.

Еще одна особенность плодов абрикоса: они содержат много магния, благодаря этому значительно и надолго могут снижать артериальное давление. Поэтому в «абрикосовый» сезон есть их как можно больше полезно всем ввиду того, что огромное количество людей имеет проблемы повышенного артериального давления, даже не догадываясь об этом.

Также следует заметить, что магний вместе с фосфором, которого тоже предостаточно в абрикосах, способствует активной работе мозга.

Как важно иметь здоровую кровь, как говорят, и малому, и старому, не нужно никому доказывать. Чтобы улучшить ее качество, врачи назначают препараты железа. Но абрикосы в данном случае справятся намного эффективнее, потому что, кроме железа, они содержат комплекс кроветворных факторов: фоллиевую кислоту и другие витамины группы В, медь, кобальт. Поэтому недаром говорят, что 100 г абрикосов на процесс кроветворения действуют так же, как 250 г свежей печени.

Пищеварительный тракт абрикосы тоже оздоравливают: нормализуют кислотность желудочного сока, уменьшают воспаление слизестых оболочек. Потому отвар плодов нужно пить в случае воспаления, сок полезен больным колитом, особенно, если болезнь сопровождается дисбактериозом и метеоризмом.

А если наблюдается атония кишечника, запоры, рекомендуют употреблять абрикосы в любом виде — свежие и сушеные, компот, сок с мякотью, потому что они оказывают мягкое слабительное действие.

vz.kiev.ua