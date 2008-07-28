Офтальмологи нашли новый способ восстановления зрения

Специальный тип клетки, найденной британскими биологами, может иметь важную роль в регенерации сетчатки и восстановлении зрения даже после обширного повреждения.

Относящееся к сетчатке глаза повреждение ответственно за большинство случаев слепоты. Благодаря новому исследованию британских учёных из Института офтальмологии UCL и Биомедицинского центра Moorfields появится возможность лечить болезни, повреждающие сетчатку, включая возрастную дегенерацию макулы и глаукому.

Специалисты изучили глиальные клетки в глазах людей в возрасте от 18 месяцев до 91 года. Эти клетки имеют свойства стволовых клеток. Исследователи были в состоянии развить в пробирке все типы клеточных нейронов, найденных в сетчатке. Когда было проверено их действие в крысах с больными сетчатками, клетки мигрировали в сетчатку и принимали характеристики ближайших нейронов.

Этот подход, поясняют медики, включает стимуляцию роста глазных клеток и их возможную пересадку, то есть, таким образом, глаз сможет восстанавливать свои функции самостоятельно, используя собственные клетки. Использование родных глазу клеток, а не донорских, имеет существенное преимущество, поскольку в таком случае иммунная система менее вероятно отклонит лечение.

last24.info