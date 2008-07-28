Простуда у курильщиков протекает в более тяжелой форме

Американские ученые обнаружили причину, по которой грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у курильщиков имеют более тяжелое течение, чем у некурящих.

До настоящего времени преобладало мнение о том, что сигаретный дым угнетающе действует на местный иммунитет дыхательных путей, тем самым позволяя вирусу вызвать более сильное поражение тканей. Исследователи из Йельского университета опровергли эту точку зрения.

Группа ученых под руководством профессора Джека Элиаса (Jack A. Elias) установила, что иммунная система мышей, подвергавшихся действию дыма одной-двух сигарет ежедневно в течение двух недель, чрезмерно реагировала на введение веществ, имитирующих вирусную инфекцию. Очищение дыхательных путей от инфекционного агента происходило нормально, но запускающийся при этом под действием табачного дыма каскад иммунных реакций с выбросом большого количества медиаторов воспаления вызывал повышенное повреждение тканей.

Кроме того, исследователи установили, что по такому же механизму сочетанное действие табачного дыма и вирусных инфекций ухудшает течение таких хронических заболеваний дыхательной системы, как эмфизема и хроническая обструктивная болезнь легких.

medportal.ru