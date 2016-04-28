Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Александру Павленко

Кабинет министров уволил Александру Павленко с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины.

Соответствующее распоряжение № 312-р от 27 апреля размещено на Правительственном портале.

«Уволить Павленко Александру Сергеевну с должности первого заместителя министра здравоохранения Украины согласно абзацу третьему части второй статьи 9 закона Украины “О центральных органах исполнительной власти”, - говорится в документе.

Положение закона, на основании которого уволена Павленко, предусматривает, что в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей Кабинетом министров".

Павленко была назначена первым заместителем главы Минздрава Александра Квиташвили 24 декабря 2014 года.