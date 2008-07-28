В Испании сокращается число приемных детей

Испания занимает одно из первых мест в Европе по количеству приемных детей. Так как в самой Испании детей из приютов, которые могли бы быть приняты в семьи, практически нет, то все надежды желающих стать родителями связаны с заграницей.

Только в 2006 году соответствующие заявления подали более 12 тыс испанских семей. Пик усыновления детей в Испании пришелся на 2004 год, когда в страну из-за рубежа приехало 5500 мальчиков и девочек. Однако с тех пор их число постоянно снижается. Так, в прошлом году их количество было на 18 проц меньше, чем в предыдущем. Это в первую очередь связано с сокращением приема детей из Китая и России, которые в последние годы неизменно занимали соответственно первое и второе место по количеству детей, усыновляемых испанскими семьями.

Китай ужесточил критерии усыновления. Право усыновить ребенка теперь имеют исключительно супружеские пары, у обоих супругов должно быть как минимум полное среднее образование, они должны подтвердить определенный уровень доходов, здоровье будущих родителей должно соответствовать установленным китайскими властями нормам.

ami-tass.ru