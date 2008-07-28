Нерегулярное питание ведёт к нарушению метаболизма

Все мы знаем, что наше здоровье в большей степени зависит от того, что мы едим, однако теперь медики установили, что не меньшую роль играет и частота и время потребления пищи. Люди, которые беспорядочно и нерегулярно питаются в разное время рискуют развить сопротивление инсулина в организме – первый симптом метаболического синдрома, обнаружили шведские врачи Каролинского института.

Метаболический синдром включает многочисленные предпосылки для хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые нарушения и диабет. К метаболической дисфункции ведут лишний вес, гипертония, нетерпимость глюкозы и, как теперь доказано, в том числе неправильный режим питания.

В результате исследования здоровья свыше 4 тыс. человек была выявлена связь между нерегулярным приёмом пищи и повышенной вероятностью расстройства метаболизма. Люди, которые редко употребляли ежедневно сбалансированный завтрак и обед, имели больший объём талии, неуравновешенные уровни липидов в крови и больше признаков сопротивления инсулина. Согласно рекомендациям терапевтов, необходимо придерживаться чёткого режима питания и не пропускать нормальный плотный завтрак, витаминизированный обед и лёгкий ужин.

ami-tass.ru