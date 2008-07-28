Состоялась встреча представителей Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и Минздрава Украины

24 июля 2008 года состоялась встреча представителя Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Джереми Хартли и координатора проектов ЮНИСЕФ Татьяны Тарасовой с Министром здравоохранения Украины Василием Князевичем, в.о.Головного государственного санитарного врача Украины Анатолием Пономаренко, заместителем министра Валерием Бедным, заместителем министра Василием Лазоришинцем и другими должностными лицами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Важным вопросом, который обсуждался во время встречи, стало освещение украинского опыта борьбы из ВИЧ/СПИДОМ, а именно профилактика данного заболевания среди молодых людей и профилактика передачи его от матери к ребенку.

Сейчас Украина имеет один из наивысших уровней покрытия относительно предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в регионе Центральной и Восточной Европы, которая включает у себя тестирование ВИЧ-инфекции среди всех беременных женщин на национальном уровне и часть ВИЧ-позитивных женщин, которые получили антиретровирусную профилактику. С этими показателями Украина является одной из восьми стран мира, которые находятся на пути достижения цели поставленной на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДУ – охватить услугами по предупреждению передачи ВИЧ от матери к ребенку 80% беременных женщин до 2010 года.

Для достижения поставленной цели необходимо срочно предпринять следующие шаги: обеспечить безперерывные и необходимы поставки антиретровирусных лекарств для предупреждения передачи ВИЧ от матери к ребенку; обеспечить эффективный контроль качества антиретровирусных лекарств, других препаратов и комплектов для тестирования, которые используются для диагностирования и предоставления медицинской помощи ВИЧ-позитивным людям; разработать новую систему мониторинга и оценки

Программы по предупреждению передачи ВИЧ от матери к ребенку для обеспечения эффективности и качества услуг; внедрить всеобъемлющую систему эпидемиологического надзора за предупреждением передачи ВИЧ от матери к ребенку для включения компонентов системы эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией второго поколения; обеспечить особенное внимание первичной профилактике среди женщин, включительно с лечением и профилактикой инфекций, которые передаются половым путем; развить систему заведений для добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ, туберкулез, инфекции, которые передаются половых путем и предоставить консультирование по репродуктивному здоровью, обеспечить качество консультирования и тестирования; децентрализовать уход за ВИЧ-инфицированными детьми путем привлечения первичных оказывателей услуг на этапе сопровождения; борьба со стигмой и дискриминацией маргинализированных и/или ВИЧ-позитивных женщин и их детей и улучшить их доступ к профилактике ВИЧ, лечения, досмотра и поддержки.

Отдельное внимание уделялось вопросу элиминации заболеваний, которые связаны с йодной недостаточностью и использованием йодированной соли в Украине. Проблема йодного дефицита в Украине остается чрезвычайно актуальной. За результатами национального исследования 2004 года, проведенного Минздравом Украины и АМН Украины, потребления микронутриентов среди женщин и детей в Украине свидетельствуют о том, что согласно классификации ВОЗ, на всей территории Украины существует йодный дефицит, при чем общая частота зоба составляет 5-15%. В обязательства правительства до 2005 года входят ликвидация йод-дефицитных заболеваний и разработки Минздравом Украины проекта Закона Украины “Об общегосударственной программе предотвращения заболеванием, вызванным йодной недостаточностью”, проблема профилактики йодозависимых заболеваний в Украине остается нерешенной.

Во время встречи не осталось без внимания обсуждения темы вакцинации от кори и краснухи. Дж.Хартли отметил, что представители ЮНИСЕФ готовы оказать правительству и Минздраву Украины всю необходимую помощь для преодоления проблем, связанных с проведением вакцинальной кампании