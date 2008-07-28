Канадцы научились лечить депрессию электрическим током

Канадские исследователи под руководством доктора Андреса Лозано из Университета Торонто разработали новый способ лечения депрессии. Они обнаружили, что пациентам с тяжелой депрессией, не поддающейся коррекции с помощью лекарств, может помочь воздействие электрического тока на определенный участок мозга.

Первые результаты терапии выглядят оптимистично.

Еще в 2002 году канадские ученые занялись разработкой нового, терапевтического метода лечения. Его суть заключается в воздействии на часть перешейка поясной извилины - зоны головного мозга, находящейся достаточно глубоко. Именно этот участок, считают ученые, играет существенную роль в регуляции эмоций человека, то есть связан с развитием депрессивных состояний.

Для стимуляции перешейка врачи вживили пациентам электроды, через которые пропускали слабые импульсы электрического тока.

Опыт длился 12 месяцев, но для лечения, имеющего экспериментальный статус, результат получился впечатляющим: у 12 из 20 испытуемых диагностировано значительное улучшение состояния, причем у 7 пациентов отмечено полное выздоровление.

По словам руководителя проекта, нейрохирурга Андреса Лозано, некоторые из пациентов в период наблюдения столкнулись с травмирующими ситуациями, такими как смерть близких или финансовый кризис, однако их реакция включала нормальные в таких случаях спектр и динамику эмоций.

Ученые планируют провести повторную серию экспериментов с новой группой пациентов. Однако о внедрении методики в широкую практику пока не сообщается.

Сегодня самый распространенный способ лечения депрессии - медикаментозный. Но он имеет ряд недостатков: значительные побочные эффекты и противопоказания. Более того, иногда тяжелая депрессия вообще не поддается коррекции с помощью лекарств.

Аналогичные исследования проводятся и в штате Огайо, в Германии и в Бельгии, но там стимуляции подвергаются другие структуры мозга. Так, исследователи из Университета Бонна в Германии достигли определенных успехов, воздействуя на прилежащее ядро, участвующее в формировании состояний удовольствия, зависимости и страха, а также смеха.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Пенсильвании разработали новую методику лечения клинических депрессий с помощью частых электромагнитных импульсов.

korrespondent.net