Телевизор негативно влияет на развитие детей

Родители нередко смотрят любимую телевизионную передачу, в то время как их дети играют неподалеку. Влияет ли это на ребенка, даже если он играет и не проявляет к передаче никакого интереса?

Согласно результатам недавно проведенного исследования, включенный телевизор отвлекает играющих малышей, мешая им сфокусировать свое внимание. В исследовании приняли участие 50 детей в возрасте от 1 до 3 лет. Детям предлагалось играть в их игрушки в специальной отдельной комнате. В течение получаса телевизор был включен, вторую половину времени он был выключен. За каждым ребенком велось тщательное видеонаблюдение.

При включенном телевизоре время игры ребенка значительно сокращалось. Такая закономерность наблюдалась, даже если ребенок не был заинтересован в транслируемой передаче. Эксперты считают, что работающий телевизор мешает ребенку сконцентрироваться на игре и рассеивает его внимание. Постоянно работающий телевизор является фактором риска рассеивания внимания для большинства американских детей, считает Мари Эванс Шмидт (Marie Evans Schmidt), ведущий исследователь из Бостонской детской больницы.

Концентрация внимания на игре, по мнению большинства специалистов, играет важную роль в психическом и умственном развитии ребенка. Поэтому исследователи склоняются к мнению, что звук и видеосигнал постоянно включенного телевизора, создающие фон для детской игры, могут нарушить гармоничное развитие малыша. Они советуют держать детей в возрасте до 2 лет подальше от голубых экранов.

health-ua.com