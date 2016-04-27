Штаб Ахметова поможет ребенку, раненому сегодня ночью на КПП "Еленовка"

По предварительным данным в результате обстрела ранения получили 8 человек, четыре человека погибло, среди них – беременная женщина.

Стало известно, что 16-летний парень с раздробленным бедром доставлен в Донецкую травматологию. Сейчас он проходит обследование и готовится к операции. По мнению врачей, его жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья остальных пострадавших выясняется.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова готов оказать помощь в реабилитации раненого ребенка. Специалисты Штаба в настоящий момент связываются с родителями пострадавшего.