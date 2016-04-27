Штаб Ахметова поможет ребенку, раненому сегодня ночью на КПП "Еленовка"
13:35, 27 апреля 2016Страна
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В ночь на 27 апреля на КПП «Еленовка» около 3:00 был открыт минометный огонь по гражданским автомобилям, которые находились в районе блокпоста.
фото: УНИАН
По предварительным данным в результате обстрела ранения получили 8 человек, четыре человека погибло, среди них – беременная женщина.
Стало известно, что 16-летний парень с раздробленным бедром доставлен в Донецкую травматологию. Сейчас он проходит обследование и готовится к операции. По мнению врачей, его жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья остальных пострадавших выясняется.
Гуманитарный штаб Рината Ахметова готов оказать помощь в реабилитации раненого ребенка. Специалисты Штаба в настоящий момент связываются с родителями пострадавшего.
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