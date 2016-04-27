Кого из производителей и дистрибьюторов лекарств освободят от уплаты НДС

Так, в документе говорится о том, что пунктом 38 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины определено, что временно, до 31 марта 2019 года, освобождаются от налогообложения НДС, в частности, операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий, внесенных в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и / или введенных в обращение в соответствии с законодательством в сфере технического регулирования и оценки соответствия, и операции по первой поставке таких лекарственных средств, медицинских изделий на таможенной территории Украины.

Такое освобождение от налогообложения НДС применяется, если ввоз осуществляется на основании договоров со специализированными организациями, осуществляющими закупки, перечень которых определен Законом Украины № 1197, заключенных во исполнение соглашений между центральным органом исполнительной власти Украины, который обеспечивает формирование и реализует политику в сфере здравоохранения, и соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки, в рамках выполнения бюджетных программ в сфере здравоохранения.

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на основании сделок по закупке специализированными организациями, осуществляющими закупки, и порядок ввоза, поставки и целевого использования лекарственных средств, медицинских изделий, освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с настоящего пункта, определяются Кабинетом Министров Украины.

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Временный режим освобождения от налогообложения НДС (до 31.03.2019 г.) по ввозу лекарственных средств и медицинских изделий на таможенную территорию Украины применяется при условии, что такой ввоз осуществляется на основании договора, одной из сторон которого является специализированная организация, заключенного во исполнение указанного выше соглашения между специализированной организацией и МОЗ Украины.

Налогообложение НДС лекарственных средств и медицинских изделий, ввозимых на таможенную территорию Украины на основании любых других внешне-экономических договоров купли-продажи, заключенных без специализированной организации, осуществляется в общем порядке.