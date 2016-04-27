Штаб Ахметова доставит в мае на Донбасс 400 тысяч продуктовых наборов

«Несмотря на выходные дни в начале мая, Гуманитарный Штаб будет работать в оперативном режиме доставки помощи. В течение месяца планируется отправить в логистические центры в Донецке и Мариуполе 10 автоколонн с 4,5 тысячами тонн продуктов. Из этого количества будут сформированы 365 тысяч взрослых продуктовых наборов и 29 тысяч наборов для малышей до 35 месяцев», ‒ сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

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Помимо пополнения запаса наборов в стационарных пунктах Штаба плановые выезды автоколонн обеспечат работу мобильных бригад. Выезды планируются в более чем 80 населенных пунктов в «серой зоне» и на неподконтрольной территории Донецкой области. Это Амвросиевский, Тельмановский, Волновахский, Ясиноватский и Бахмутский районы Донецкой области, где помощь смогут получить порядка 10 тысяч человек.

График выездов мобильных бригад на май с перечнем дат и населенных пунктов, в которые планируется доставка, будет опубликован на сайте Штаба в ближайшее время.

Всего за время работы мобильные бригады выдали более 127 тысяч продуктовых наборов. По состоянию на 26 апреля Штаб Рината Ахметова выдал 7 млн. 901 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.