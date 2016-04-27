Куба вылечила более 20 тыс украинских детей после Чернобыльской катастрофы
Куба на протяжении последних 26 лет вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыльской катастрофы.
Куба вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыльской катастрофы / Flickr.com, Jaume Escofet
Как сообщил председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, сегодня состоялось торжественное заседание Генеральной ассамблеи ООН по случаю 30-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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"Куба за 26 лет вылечила более 20 тысяч украинских детей после Чернобыля", - сообщил Ельченко, поблагодарив кубинскую делегацию за помощь Кубы.
Также украинский посол отметил, что во время своего выступления сравнил трагедию Чернобыля с современной российской агрессией.