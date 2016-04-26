В Украине - проблемы с больничными
С целью урегулирования вопроса критической нехватки бланков листков нетрудоспособности в некоторых регионах, в частности в Днепропетровской, Киевской области и в Киеве, Минздрав решает вопросы обеспечением, пока продолжаются тендерные процедуры закупки бланков на 2016 год.
Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.
В ведомстве подготовлен приказ № 380 от 25.04.2016 относительно перераспределения бланков между структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской (военно-гражданских) государственных администраций. В ближайшее время бланки поступят в указанные регионы, что позволит обеспечить беспрепятственную выдачу листков временной нетрудоспособности больным.
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В Минздраве также отметили, что 30 марта начата процедура тендерных закупок бланков листков временной нетрудоспособности на 2016 год. На 29.04.2016 г. запланировано раскрытие предложений участников торгов. После завершения тендерной процедуры и изготовление бланков они будут направлены в регионы согласно поданных заявок.