В Украине - проблемы с больничными

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве.

В ведомстве подготовлен приказ № 380 от 25.04.2016 относительно перераспределения бланков между структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской (военно-гражданских) государственных администраций. В ближайшее время бланки поступят в указанные регионы, что позволит обеспечить беспрепятственную выдачу листков временной нетрудоспособности больным.

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В Минздраве также отметили, что 30 марта начата процедура тендерных закупок бланков листков временной нетрудоспособности на 2016 год. На 29.04.2016 г. запланировано раскрытие предложений участников торгов. После завершения тендерной процедуры и изготовление бланков они будут направлены в регионы согласно поданных заявок.