Свидетельства о рождении ребенка будут выдавать и в районных больницах

В Украине до конца этого года свидетельство о рождении ребенка будут выдавать не только в роддомах областных центров, но и в районных больницах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера в Луцке министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Такой сервис от государства очень правильный, это подход по-новому к отношениям государства с украинцами», - отметил Петренко.

По словам министра, от начала пилотного проекта по получению свидетельства о рождении ребенка непосредственно в родильном доме (за неполных 8 месяцев) в Украине первые документы ребенка получили почти 40 тысяч родителей.

«Мы решили не останавливаться только на областных центрах и, начиная с этого года, мы распространим эту услугу и в районных больницах, где также нуждающихся в качественном сервисе. Наша задача - до конца года во всех районных больницах по всей территории Украины сделать похожий сервис», - отметил Петренко.

Министр отметил, что в 4 районах Волынской области уже действует такой сервис, поэтому 800 малышей уже получили свидетельства о рождении непосредственно в родильных отделениях. Также министр назвал Луцк прогрессивным городом по внедрению этого пилотного проекта. Родителям 14 младенцев, рожденных в эти дни в Луцком роддоме, он лично вручил свидетельства о рождении ребенка.

Петренко также посетил Луцкий местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами юридического факультета Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, пообщался с адвокатами и нотариусами Волыни.