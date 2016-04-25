За минувшую неделю в пожарах погибли 32 человека, на воде – 9, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с начала минувшей недели зарегистрировано 1 тыс. 407 чрезвычайных происшествий, на которые выезжали подразделения ГСЧС. В результате принятых мер спасено 26 человек.

Подразделения ГСЧС ликвидировали 1082 пожара, спасли 24 человека и не допустили уничтожения пожаром 404 зданий и 40 единиц техники.

"На пожарах погибли 32 человека, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 5 млн 38 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине с начала года во время пожаров погибли 11 детейТакже, пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 252 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 379 взрывоопасных предметов времен минувших войн.

"В течение недели на водных объектах погибли 9 человек", - сообщили в ведомстве.