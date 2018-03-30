Сосуды летом: главные угрозы - духота и грозы

Как быстро прийти в тонус, если от погоды скачет давление и чувствуете себя вареной курицей. У гипотоников при летних погодных выкрутасах артериальное давление, как правило, еще больше понижается. В этом случае нужны средства активирующего действия: женьшень, зеленый чай в таблетках, китайский лимонник, родиола розовая, элеутерококк, экстракт папайи.

С утра хорошо выпить чашечку крепкого и сладкого (глюкоза поднимает давление) кофе.

Реакция же гипертоников может быть непредсказуемой: давление может упасть, а может подскочить. Внешне же симптомы этих состояний очень похожи. Так что гипертоникам стоит в жаркие дни всегда держать под рукой тонометр и действовать в зависимости от его показателей.

Если вы гипертоник со стажем, неплохо добавить препараты, корректирующие мозговое кровообращение (типа циннаризина). Это снимет головокружения и прочий сосудистый дискомфорт. Но сначала посоветуйтесь с кардиологом, у которого вы наблюдаетесь! При повышении сердечного давления (это нижний показатель тонометра) примите успокаивающее сердечное средство: валокордин, корвалол, валидол под язык.

Также помогут общеуспокоительные средства: валерьянка, пустырник, настойка пиона, чай со зверобоем.

Сосудам поможет томатный сок. Но без соли...

Калий регулирует сердечную проводимость, от него во многом зависит, несколько интенсивно сердце будет качать кровь. Исследователи Темпльского университета обнаружили, что артериальное давление у людей, которые получали мало калия, за три месяца повысилось на 4,5%.

Лучшие источники калия - свежие помидоры, томатный сок, курага, изюм.

А накопление в организме натрия ухудшает сердечно-сосудистую проводимость. Причем с возрастом растет чувствительность к соли и натрий накапливается быстрее. Так, профессор Вайнбергер из Центра по исследованию гипертонии медицинской школы Индианского университета полагает, что повышение у многих людей давления с возрастом связано с усилением чувствительности к соли. Поэтому летом кардиологи советуют ограничить употребление соли до 10 граммов в день.

Окрошка против невроза

В некоторых растениях есть фитогормоны - вещества, по своему составу и действию похожие на человеческие гормоны.

"Гормоны счастья" - эндорфины содержат шоколад и овес. Традиция англичан начинать день с овсянки имеет смысл!

Снять стресс поможет сладкий красный перец. В нем есть вещество, аналогичное гормону кортизону, регулирующему нервное напряжение.

Крахмалистая пища снижает выработку адреналина. Так что успокоиться поможет... содержащий много крахмала молодой картофель, сваренный или запеченный в мундире.

А лучше всего повышают настроение клубника и малина! Со сливками!

Из овощей и фруктов самыми антистрессовыми считаются: бананы, авокадо, грейпфруты, зеленые яблоки.

В бананах, например, содержится алкалоид хармин, основа которого небезызвестный мескалин - "наркотик счастья".

А щавель, спаржа, редис благодаря содержащимся в них кислотам снимут напряжение и усталость. Так что в разгар трудового летнего дня нет ничего лучше, чем перекусить окрошкой или зелеными щами.

Кстати

У каждого летом свои неблагоприятные дни. Нет труднопереносимой погоды "для всех". Для страдающих ишемической болезнью сердца, астмой злейший враг - духота, низкое содержание кислорода в воздухе.

Гипертоники и гипотоники плохо переносят палящее солнце и резкие перепады атмосферного давления.

Люди с заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата, а также с хроническими бронхитами, как правило, неважно себя чувствуют перед дождем и при сильной влажности воздуха.

Обострение же психических нарушений приходится в очень ветреные, грозовые дни.

"Комсомольская правда"