Пчелиный яд – эффективный антибиотик
12:40, 25 июля 2008Страна
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Содержит вещество, разрушающее оболочку бактерии
Группа ирландских биохимиков провела работу по изучению состава пчелиного яда. Удалось выяснить, что он содержит уникальное вещество белковой природы – меллитин, способное разрушать оболочку бактерий.
В ходе исследования выяснилось, что яд содержит два вида этого вещества, один из которых убивает микроорганизмы, но разрушительно действует и на оболочку эритроцитов человека.
А другой практически не оказывает вреда эритроцитам, но и на бактерий действует так же.
Сейчас проводится эксперимент по созданию с применением технологии генной инженерии гибрида этих двух веществ, чтобы сохранить их антибактериальные свойства и предотвратить разрушение очень важной клетки крови – эритроцита.
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