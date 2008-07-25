Пчелиный яд – эффективный антибиотик

Группа ирландских биохимиков провела работу по изучению состава пчелиного яда. Удалось выяснить, что он содержит уникальное вещество белковой природы – меллитин, способное разрушать оболочку бактерий.

В ходе исследования выяснилось, что яд содержит два вида этого вещества, один из которых убивает микроорганизмы, но разрушительно действует и на оболочку эритроцитов человека.

А другой практически не оказывает вреда эритроцитам, но и на бактерий действует так же.

Сейчас проводится эксперимент по созданию с применением технологии генной инженерии гибрида этих двух веществ, чтобы сохранить их антибактериальные свойства и предотвратить разрушение очень важной клетки крови – эритроцита.

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