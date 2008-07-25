Лето: создаем себе комфортные условия

Солнечные очки – летом ими пользуются практически все. Чаще всего мы приобретаем их на рынках, а не в специализированных магазинах. Это может привести к серьёзным проблемам с глазами вот по какой причине. Большинство солнцезащитных очков хотя и имеют тёмный цвет стекол, не защищают от ультрафиолетового излучения. Получается такая ситуация: при ношении очков с тёмными линзами увеличивается размер зрачка, в глаз попадает намного больше солнечных лучей, а также ультрафиолетового излучения, которое отрицательно влияет на сетчатку глаза. Если такая ситуация повторяется изо дня в день, то могут возникнуть серьёзные проблемы. Специалисты советуют: пользуйтесь солнцезащитными очками, купленными в специализированных магазинах, или вообще откажитесь от этого аксессуара. Так будет безопасней для ваших глаз.

Чем же отличаются солнцезащитные очки, купленные в аптеке или специальном магазине? Линзы таких очков содержат ультрафиолетовый фильтр, о котором есть специальная маркировка на очках и указание в сертификате, который, конечно же, можно потребовать у фармацевта в аптеке или продавца в магазине

Для подготовки своего жилища к летнему сезону уберите ковры с пола и стен, почистьте их и спрячьте до холодов. Ковры очень сильно накапливают пыль – это может привести к аллергическим реакциям, да и просто усложняет процесс дыхания. Ковры мешают делать влажную уборку в жилище. Регулярная влажная уборка – простой и эффективный метод борьбы с пылью, сухостью воздуха и различными аллергенами. Рекомендуется один раз в день, перед сном, делать лёгкую влажную уборку и проветривать помещение.

В летний период советуют рано ложиться спать и рано вставать. Несмотря на то, что светлое время суток увеличилось и вечером хочется сделать все дела и посмотреть все сериалы, ложитесь спать в период с 21 до 22 часов. Просыпаться лучше всего не позднее 6 часов. Старайтесь, чтобы продолжительность сна была кратной полуторачасовому отрезку времени. Например – 6 часов, 7,5 часов или 9 часов.

Тем, кто занимается спортом, имеет смысл отказаться от длительных интенсивных тренировок (бег, футбол, езда на велосипеде). Если вы посещаете тренажёрный зал, сократите продолжительность занятий. Делайте меньше подходов и повторений в каждом упражнении. Характер тренировки должен быть индивидуальным для каждого человека, но общая рекомендация одна: тренировки должны быть более короткими и менее интенсивными. Это правило поможет вам не перегревать свой организм. Если есть возможность, займитесь водным видом спорта.

Летом очень хорошо начинать процедуры по закаливанию организма. Вы будете легко переносить первичные нагрузки и сможете быстрее адаптироваться к новой оздоровительной процедуре. Специалистами замечено, что активность органов и систем человека зависит от времени года. В определённый сезон орган обладает максимальной энергетикой и легче всего переносит восстанавливающие процедуры. Наоборот, если мы будем воздействовать на орган, когда его активность на спаде, можно только навредить.

Оздоровительные и очищающие процедуры для сердечно-сосудистой системы лучше всего проводить с апреля до начала июня. В этот период также рекомендуется стимулировать работу тонкого кишечника, так как энергетика его ослаблена. В июне и июле лучше всего восстанавливать селезёнку, в это же время стимулируйте работу поджелудочной железы. В период с конца июля и до конца сентября рекомендуют восстанавливать систему дыхания, в это же время поддержите работу толстого кишечника.

Теперь поговорим о питании и питьевом режиме в летний период. Вместе с потом мы теряем много полезных микроэлементов и жидкости. Летом необходимо обильное питьё, но будьте осторожны с охлаждёнными напитками. Они приятны для рта, однако, попадая в желудок, нарушают общую терморегуляцию организма. Вместо того чтобы избавляться от тепла, организм начинает его удерживать. Лучше всего пить жидкость комнатной температуры.

Проще всего повышать количество минеральных солей в организме с помощью регулярного употребления овощей и фруктов. В жаркую погоду процессы пищеварения замедляются, аппетит ослабевает. Для того чтобы стимулировать аппетит, используйте при приготовлении пищи приправы. В это время лучше кушать маленькими порциями по несколько раз в день. Отдавайте предпочтение в еде и питье кисло-сладкому вкусу.

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