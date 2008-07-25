От чего зависит проявление «генов полноты»?

Революция в сознании! В большинстве случаев, если точнее, в 90%, проявление «генов полноты» зависит от самого человека и от его образа жизни. К такому выводу английские ученые пришли совсем недавно в результате многолетнего эксперимента.

Ученые изучали гены, влияющие на аппетит, а именно те гены, из-за мутаций (изменений) которых у человека переставало наступать состояние насыщения, и он продолжал есть, и есть, и есть...

К слову, есть ген, вырабатывающий гормон лептин. Не удаляясь глубоко в научные исследования, скажем, что этот гормон передает мозгу сигнал о наступлении сытости. Тот, в свою очередь, дает «отбой» аппетиту. Когда с геном, производящим лептин, что-то не в порядке, сигнал в мозг не поступает, и человек не может остановиться.

Устанавливается заболевание по анализу крови: берут его и видят, что уровень гормона - нулевой. Искусственный «лептин» генетики уже создали, больные ожирением вводят его так же, как диабетики - инсулин. Положительные результаты лечения уже есть. На третий день аппетит снижается и начинает уменьшаться вес. К слову, больных людей с отсутствием лептина - 12 в мире. В России ни одного такого пациента не зарегистрировано. Подобные формы ожирения ученые называют моногенными.

Моногенные формы ожирения проявляются сразу, с первых месяцев жизни ребенка. У таких детей уже в один год дикий, неконтролируемый аппетит и избыточный вес. Если же лишние килограммы появляются только в возрасте 5 - 5,5 лет и старше, то дело не в генах. Следите за едой ребенка и его образом жизни, заставляйте его двигаться.

Так что же делать, если судьба - жить с лишними килограммами? Ответ очень прост: менять образ жизни. Провоцирующий полноту фактор может быть и у стройного человека. Просто этот человек следит за собой, живет и питается правильно и поэтому не набирает вес.

Допустим, человек родился с вариантом гена, который увеличивает его вес на пару килограмм. В первом случае он будет придерживаться маложирного питания, а во втором - налегать на конфеты, булочки, тортики и все самое калорийное. Из жирной и маложирной пищи откладывается разное количество жира в тканях. Даже у генетически предрасположенного к полноте человека.

Если идти до конца, и наш воображаемый персонаж в одном случае будет регулярно гулять, плавать, заниматься спортом, а во втором всего лишь пересаживаться с офисного стула в кресло у телевизора, он явно наберет больше кг при втором варианте.

Многое зависит от нас, от наших привычек. От нашего образа жизни. Иногда стоит всего лишь взять себя в руки и записаться в тренажерный зал - и лишних кг как не бывало. А можно сутками лежать на диване и читать журналы про гены и полноту.

newsland.ru