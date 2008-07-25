Детские оздоровительные лагеря работают без надлежащих санитарных условий

Детские оздоровительные лагеря продолжают работать с многочисленными нарушениями. Об этом свидетельствуют результаты очередной межведомственной проверки, проходившей с 18 по 20 июля в детских оздоровительных заведениях Николаевской и Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, представители Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, управлений по делам семьи и молодежи, по делам защиты прав потребителей облгосадминистраций, отделения по гигиене детей и подростков Государственной санитарно-эпидемиологической службы пришли к выводу, что больше всего нарушаются нормы питания, проживания и гигиены.

Из девяти проверенных лагерей лишь два работают согласно всем нормами. Это ДОЗ „Чайка” и ДОЗ „Солнечный берег” ООО „Курортное объединение „Солнечный берег”. Здесь для детей, которые отдыхают за государственные средства, созданы надлежащие условия для проживания и оздоровления. Комнаты, рассчитанные на трех и четырех детей, оборудованы необходимой мебелью (кровати, стулья, тумбочки, шкафы). Водоснабжение централизованное (от поселкового водопровода), пробы отвечают требованиям ГОСТ 2874-82 воды питьевой. Педагогический штат полностью укомплектован.

Однако большинство лагерей продолжает работать с нарушениями. Например, в Детском оздоровительном заведении «Кабельщик» ЗАО «Лада-Комис» находится 186 детей, хотя он рассчитан на 120. Следовательно площадь на одного ребенка меньше нормативной (3 кв. метра вместо 4). Спальни не обеспечены необходимым инвентарем и мебелью. Во время проверки также выяснено, что в преддверие сезона лагерь сдавали без представителя технического надзора. В Детском оздоровительном санатории «Патрия» обнаружены нарушения санитарных норм пребывания детей. Несмотря на то, что заведение стало победителем тендера в 2008 году на оздоровление детей за государственные средства.

Комиссия также отметила низкий уровень приготовления еды и подготовки детских меню. В частности, в ООО «Детский санаторий» «Сергеевка» в меню, которое не было утверждено соответствующими комиссиями, на завтрак детям давали «жареный бефстроган из колбасы» и консервы. Первого блюда вообще в меню не предусматривалось.

Комиссией выявлены нарушения в документах в каждом из проверенных лагерей. Во многих случаях отсутствовали материалы о проведении в детских оздоровительных заведениях воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы.

В выводах комиссии, подготовленных по результатам проверки, речь идет о запрещении закупки продуктов у посредников. Также комиссия высказала предложение об участии в оздоровлении детей за государственные средства лишь заведений, специализирующихся именно на детском оздоровлении.

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта передало результаты проверки председателям Николаевской и Одесской областных государственных администраций для рассмотрения и дальнейших выводов. Министерство призывает местную власть Николаевской и Одесской областей усилить контроль за детским оздоровлением

Всего в Одесской области проверены санатории „Патрия”; ООО „Детский санаторий „Сергеевка”; БО „Рута” (ЧП фирма „Рута”); ДОЗ „Кабельщик” ЗАО „Лада-Комис”, ДОЗ „Чайка” и ДОЗ „Солнечный берег” – Одесская область.

В Николаевской области проверен ДОТ „Солнечный” (владелец: ЗАО „Укрпрофздравница”, ДОЛ „Майский” (владелец: Предприятие „Меценат”), ОКСЛ „Солнечный луч” (владелец: ЗАО „Укрпрофздравница”), и ДОТ „Космос” (владелец ЧП Фарионов И.М.).