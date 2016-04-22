В Украине начали действовать новые условия для медпрактики и банков пуповинной крови

Новые лицензионные условия определены принятыми Кабинетом Министров Украины постановлениями «Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике» и «Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения».

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Постановление предоставляет возможность открывать медицинскую практику физическим лицам – предпринимателям, не имеющим медицинского образования, но вместе с тем предоставляет ему право создавать рабочие места и нанимать врачей по заявленной специальности. Эта норма позволит привлекать инвестиции и расширит доступ к оказанию медицинской помощи.Также Постановление устанавливает нормы относительно качества оказания медицинской помощи пациентам в соответствии со стандартами и протоколами, утвержденными МОЗ Украины, регламентирующий возможности для проведения медицинских осмотров, содержит положения, регулирующие момент наследования медицинского дела. Для субъекта хозяйствования важно и то, что значительно упрощается пакет необходимых документов для получения лицензии да и сама процедура ее получения. Новые лицензионные условия медицинской практики намного упрощают ведение бизнеса в Украине, что делает нашу страну инвестиционно привлекательной, и как следствие частная медицина в Украине станет доступной для граждан.

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения» значительно упрощает требования к осуществлению хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, а именно: исключена норма о проведении лабораторных исследований лишь одним субъектом, который получил лицензию на банк пуповинной крови; предложено предоставление возможности привлекать на указанные исследования третьих лиц, имеющих в своей структуре такие лаборатории; исключена норма, которая предусматривала минимальную площадь (500 кв.м.) для осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови.

По мнению участников рынка, постановление наконец создаст конкуренцию на рынке клеточной терапии, что будет стимулировать развитие отрасли. На сегодня в Украине только шесть лицензий на данную деятельность. Предыдущими нормами получить лицензию на такой вид деятельности было практически невозможно. Новое постановление наконец создаст конкуренцию на рынке клеточной терапии, что будет стимулировать развитие отрасли, и более того, цены на услуги станут более доступными для пациентов.