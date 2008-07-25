Ночная одышка повышает вероятность сердечного приступа

Одышка во время сна, которая заставляет человека просыпаться и задыхаться каждые несколько минут, значительно повышает риск ночного сердечного приступа. Данную ассоциацию нашли американские медики клиники Мейо и Колледжа кардиологии.

Как говорят врачи, большинство сердечных приступов происходит днем - между шестью утра и полуднем. Ночью сердце должно находиться в покое, однако дыхательные проблемы мешают сердечно-сосудистой системе работать как надо. Блокирование потока воздуха в организм приводит не только к остановке дыхания, но и к внезапному приступу сердца, обнаружили специалисты.

Ночная одышка имеет мощный отрицательный эффект также и на нервную систему, способствуя быстрому увеличению адреналина, повышая артериальное давление и приводя к острой нехватке кислорода. Пока человек спит, одышка действует как спусковой механизм для смертельного приступа сердца, поэтому не диагностированные проблемы с дыханием особенно опасны для здоровья, предупреждают кардиологи Университета штата Пенсильвания.

Было зафиксировано, что не вылеченная ночная одышка повышает риск сердечных проблем с потенциальным летальным исходом в четыре раза.

ami-tass.ru