Недостаток природных витаминов приводит к различным заболеваниям

В фруктах, овощах, растениях содержится множество витаминов. Продукты питания наполнены полезными веществами, витаминами и микроэлементами. Их также можно считать лекарствами, которые помогают человеку лишиться болезни. А недостаток приводит к заболеваниям.

Развитие анемии влечет отсутствие или недостаток в организме фоллиевой кислоты, витаминов группы В (особенно В6, В12), C.

Аритмия чаще всего возникает через дефицит калию и магнию. Лечение препаратами, которые содержат калий, способствует нормальной работе сердца.

Больным артритом иногда помогают препараты калию, витамины группы B (особенно B6).

Если повысить в крови содержание солей и дать высокие дозы витамина C, прекратится приступ бронхиальной астмы.

Мускульную боль нередко удается устранить препаратами, которые содержат калий и витамин E.

В случае гипертонии большое значение имеет нарушение баланса между калием и натрием. Чем большее содержание калия и меншее натрию, тем ниже артериальное давление.

У больных с геморроем иногда хороший эффект дает витамин B12 (по 10 мг после еды).

Лечение угрей будет успешным, если больной будет употреблять продукты, богатые на цинк, витамины A, E, D и B6. Хорошо также пить понемногу подсолнечное маслю.

Судороги в ногах лечите препаратами кальция, магния и витамином B6. Эффективны также витамин E (400-600 мг ежедневно) и цинк.

Результаты исследований засвидетельствовали, что одна из причин энуреза - недостаток витамина E.

Чтобы лишиться шпоры в пятах, принимайте каждое утро сухие пивные дрожжи по чайной ложке. Помогает и витамин B12.

Ячмень на глазу "выскакивает" в результате дефицита в организме витамина A.

Этим перечень болезней и нарушений далеко не исчерпан. А теперь - о том, какие именно продукты содержат необходимые для улучшения здоровья витамины.

Витамин A (ретинол) улучшает зрение, убыстряет ход заболеваний кожи. Это продукт животного происхождения. Образуется также из каротина, который есть в аронии черноплодной, абрикосах, черной и красной смородине, шпинате, капусте, сельдерее, моркови, петрушке, укропе, тыквах.

Витамин B1 (тиамин) усиливает защитные силы организма. Его много в зерновых и бобовых культурах (рожь, пшеница, ячмень, гречиха, рис, фасоль и тому подобное).

Витамин B6 предотвращает нарушения нервной системы, быструю утомляемость, возникновение судорог. Содержится в пшенице, дрожжах, рысе, рыбе, печенке, мясе, фруктах, овощах, дикорастущих растениях (лебеда, пырей, барбарис, рябина).

Витамин B12 принимает участие в кроветворении, жировом обмене, снижает уровень холестерина в крови, что очень важно для больных атеросклерозом. Содержится в печенке, мясе, яичных желтках, молочных продуктах.

Витамин C (аскорбиновая кислота) стимулирует жизненные силы организма, противостоит инфекционным заболеваниям, атеросклерозу. Полезен людям преклонных лет, а также тем, кто много курит. В случае его дефицита появляются головная боль, кровоточивость десен, сердцебиения, раздражительность. Аскорбиновая кислота есть во всех растениях, ее ежедневная доза для взрослого человека - 150 мг.

Витамин E тормозит процесс старения. Содержится в яичных желтках, проросших зернах пшеницы, листе салата, шпината, в семенах подсолнуха (как и в масле), в семенах всех растений.

Фоллиевая кислота способствует формированию эритроцитов, других форменных элементов крови. Содержится в дрожжах, моркови, шпинате, белокачанной и цветной капусте, щавеле.

В конце коротко о некоторых микроэлементах.

Калий стимулирует деятельность почек, улучшает кровообращение. Его много в капусте, луке, свекле, моркови, хрене.

Натрий влияет на переваривание еды, артериальное давление. Если есть его избыток в организме, могут образовываться отеки. Содержится в кухонной соли.

Магний улучшает снабжение сердца кровью, необходимый для образования костной ткани. Особенно нужен людям преклонных лет. Больше всего магния в листовых овощах, малине, ежевике.

Цинк уменьшает выраженность воспалительных процессов в органах половой системы. Его отсутствие в детском возрасте предопределяет карликовый рост. Цинк содержат корни окопника, семян дикой моркови, листья березы бородавчатой.

В книжках о лекарственных растениях наводится много фиторецептов относительно лечения каждой болезни. Если какое-то растение вам не нравится по вкусу, прекратите ее принимать, поищите другое, более приятноею. Это повысит лечебный эффект. Не стоит длительное время использовать одно средство, потому что организм привыкает к нему и позитивное действие уменьшается.