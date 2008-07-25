Китай разрешил больным проказой приехать на Олимпиаду

Китайские власти в преддверии Олимпиады-2008 сняли запрет на въезд в страну людей, страдающим проказой, сообщает агентство "Синьхуа".

"Ограничение было отменено в связи с резолюцией Совета по правам человека ООН от 18 июня, о запрете дискриминации больных проказой", - приводит агентство слова представителя Главного управления Китая по проверке качества, инспекций и карантину.

Действовавший с 1989 года запрет на въезд в Китай ряда "нежелательных" лиц был дословно повторен в одной из первых статей "Руководства по въезду, выезду и пребыванию иностранцев в Китае во время Олимпийский игр", опубликованного в начале июня. В числе лиц, которым запрещался въезд в КНР, помимо тех, кто "подозревается в намерении проведения акций терроризма, насилия и подрывной деятельности, контрабанде, торговле наркотиками, проституции", были упомянуты "люди с психическими расстройствами, проказой, венерическими заболеваниями, открытой формой туберкулеза и другими инфекционными заболеваниями".

Поправка в перечень лиц, которым разрешено увидеть Олимпиаду, уже вступила в силу и не будет отменена после Олимпиады, сообщает агентство.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 8 по 24 августа. Ожидается, что Пекин в олимпийский месяц посетят от 400 до 450 тысяч иностранных туристов.