Теперь вода будет или ”питьевая”, или ”санитарная”

Качественную воду для украинцев должна обеспечить новая редакция программы “Питьевая вода Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, к таким выводам пришли участники заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По словам министра ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, сегодня потери воды по Украине составляют в среднем 46%. Новая редакция программы «Питьевая вода» предусматривает изменение источников финансирования, а также за счет дополнительного финансирования обеспечение качественной водой около 300 населенных пунктов, вода в которых является непригодной для потребления, сообщил он.

Как отметил министр, теперь вода будет делиться на две категории: питьевая и санитарная. “Питьевая вода будет чрезвычайно высокого качества, а санитарная вода - это качественная вода, для бытовых потребностей”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

*** Общегосударственная программа “Питьевая вода Украины” была утверждена Законом “Об Общегосударственной программе "Питьевая вода Украины" на 2006-2020 годы” 3 марта 2005 года.