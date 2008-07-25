Эпизоотическая ситуация в Украине под контролем

На сегодняшний день в Украине обеспечена стабильная и контролируемая эпизоотическая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы ветеринарной медицины со ссылкой на данные, обнародованные на ее коллегии.

Согласно сообщению, на территории страны в первом полугодии 2008 г. не допущено массовых проявлений и распространения остроинфекционных болезней, особо опасных для животных и людей. В то же время, Государственная служба ветеринарной медицины в полном объеме обеспечена всеми необходимыми средствами защиты животных, благодаря чему в Украине на сегодняшний день осталось 24 неблагополучных пункта по туберкулезу крупного рогатого скота, что на 8 меньше, чем в прошлом году, в т.ч. в Киевской области - 8, Сумской - 7, Черкасской - 7, Винницкой и Житомирской областях по 1 пункту. Свободными от туберкулеза являются АР Крым и 19 областей Украины. По данным комитета, особенно напряженной остается ситуация в Яготинском районе Киевской области, а также Лебединском и Ямпольском районах Сумской области, где есть по 4 неблагополучных пункта.

По информации Госветмедицины, также улучшилась ситуация по лейкозу КРС. На 1 июля в Украине осталось 194 неблагополучных по лейкозу пункта, что на 174 меньше, чем на начало года. За 6 месяцев было выявлено 44 неблагополучных пункта, оздоровлено 57.

Участники заседания коллегии отмечали, что остается напряженной эпизоотическая ситуация относительно бешенства животных. В частности, за первое полугодие 2008 года зарегистрировано 1026 неблагополучных пунктов, что на 244 больше, чем на эту же дату прошлого года.

По данным службы, болезнь Ньюкасла на протяжении прошлого года в Украине не регистрировалась, чего удалось достичь благодаря прививке 100% птицы в частных хозяйствах граждан. С начала 2008 года были привиты 64,4 млн. голов птицы в 26,6 тыс. населенных пунктах.