Употребление дешевых сортов апельсиновых соков грозит диабетом

Употребление натощак дешевых сортов апельсиновых соков с большим количеством добавленного сахара способно увеличивать риск заболевания диабетом. Об этом сообщила сегодня лондонская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на научный журнал "Диабет Кеэ" /Diabetes Care/.

Данный вывод основан на исследованиях ученых из американских Гарвардской школы общественного здоровья и университета Талейн /Новый Орлеан/.

Однако потребление свежих апельсинов, как и высококачественных соков с естественными сахарами ведет к сокращению угрозы диабета.

По мнению проводивших исследование ученых, содержащийся в апельсиновом соке рафинированный сахар очень быстро усваивается организмом, увеличивая концентрацию в крови сахара. При этом клетчатка, также находящаяся в соке, не успевает за процессом растворения сахара. Этот процесс способен привести к развитию диабета.

ami-tass.ru