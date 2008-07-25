ВИЧ-инфекция - не смертельный приговор

Ожидаемая продолжительность жизни для людей с ВИЧ-инфекция увеличилась в среднем на 13 лет с конца 1990-х годов, благодаря более совершенным методам лечения, утверждают исследователи.

Это значит, отмечают эксперты в статье, которую публикует медицинский журнал Lancet, что вирус иммунодефицита человека сегодня можно считать скорее одним из хронических недугов наподобие диабета, нежели смертельной болезнью.

Чтобы прийти к своим выводам, группа ученых, в которой, в частности, работали специалисты из университета английского города Бристоль, анализировали данные более 43 тысяч пациентов.

Они выяснили, что если диагноз ВИЧ сегодня ставится человеку в 20-летнем возрасте, то он может рассчитывать еще на 49 лет жизни.

Однако организация "Когорта сотрудничества антиретровирусной терапии", в которую входят эксперты из разных стран Европы и Северной Америки, напоминают: даже этот показатель все равно ниже прогнозируемой продолжительности жизни среднего человека, которая находится около отметки в 80 лет.

Три периода

Удалось добиться огромного прогресса, но исследования необходимо продолжать, особенно с теми пациентами, у которых развивается сопротивление к некоторым медикаментам

Антиретровирусное лечение ВИЧ представляет собой применение препаратов, работающих непосредственно против инфекции, замедляющих воспроизведение вируса в организме человека.

Этот метод применяется с 1990-х, однако с тех пор он стал более эффективным, а сами препараты - более совместимыми с нормальной жизнедеятельностью организма.

Ученые в ходе своей работы анализировали ожидаемую продолжительность жизни пациентов в странах с высоким уровнем дохода на протяжении трех периодов после введения антиретровирусной терапии: с 1996 по 1999 годы, с 2000-го по 2002-й и с 2003-го по 2005-й. За все это время скончались лишь чуть более 2 тысяч пациентов.

Если 20-летний человек диагностировался ВИЧ в 1990-е, то он в среднем мог рассчитывать прожить еще 36 лет, а к 2003-2005 годам этот показатель увеличился на 13 лет. В промежуточный же период он равнялся возрасту 20-летнего пациента плюс 41 год.

"Этот прогресс перевел ВИЧ из категории смертельных болезней, которой он был до применения комбинированной терапии, в категорию долгосрочных хронических заболеваний", - говорит ведущий исследователь профессор Джонатан Стерн.

При этом он и его коллеги подчеркивают: у людей, диагностированных ВИЧ в более позднем возрасте, ожидаемая продолжительность жизни существенно сокращается.

Марк Томпсон из фонда Терренса Хиггинса, отмечает: "ВИЧ-препараты с момента их появления стали намного более эффективными. Удалось добиться огромного прогресса, но исследования необходимо продолжать, особенно с теми пациентами, у которых развивается сопротивление к некоторым медикаментам".

Кроме того, добавляет Томпсон, исследование его коллег свидетельствует о том, что необходимо как можно более рано выявлять ВИЧ, и указывает: примерно треть пациентов не знают, что они являются носителями вируса иммунодефицита.

news.bbc.co.uk