Статус учреждений здравоохранения и их финансирование изменятся
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам здравоохранения (№2309а-д).
ВР планирует реформировать организационно-правовой статус учреждений здравоохранения и их финансирование / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.
"Основной целью этого законопроекта является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания в Украине сети государственных и муниципальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом уточняются особенности организационно-правового статуса учреждений здравоохранения, их классификация, требования к учредительным документам и управлению.
Кроме того, предлагается упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения – государственных и коммунальных учреждений в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия, в частности порядок переоформления лицензий, других разрешительных документов.
Также говорится о ряде стимулов, в том числе финансовых, для реорганизации учреждений здравоохранения – государственных и коммунальных учреждений в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия.
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Кроме того, законопроектом урегулированы особенности заключения трудовых контрактов с руководителями учреждений здравоохранения; уточнены возможные источники финансирования оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения.
Среди прочего, планируется уточнить существующую гарантию, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут изыматься, и могут использоваться таким учреждением на финансирование его деятельности (в частности, на обновление материально-технической базы).
"Такое использование средств не может быть основанием для уменьшения финансирования в следующем бюджетном периоде", - отмечается в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается урегулировать отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения. Они будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом министров Украины, который заменит процедуры государственных закупок, которые вследствие своей сложности и продолжительности могут привести к перебоям в оказании медицинских услуг населению.