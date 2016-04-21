Статус учреждений здравоохранения и их финансирование изменятся

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 народных депутатов из 345, зарегистрированных в сессионном зале.

"Основной целью этого законопроекта является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания в Украине сети государственных и муниципальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом уточняются особенности организационно-правового статуса учреждений здравоохранения, их классификация, требования к учредительным документам и управлению.

Кроме того, предлагается упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения – государственных и коммунальных учреждений в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия, в частности порядок переоформления лицензий, других разрешительных документов.

Также говорится о ряде стимулов, в том числе финансовых, для реорганизации учреждений здравоохранения – государственных и коммунальных учреждений в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия.

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Кроме того, законопроектом урегулированы особенности заключения трудовых контрактов с руководителями учреждений здравоохранения; уточнены возможные источники финансирования оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения.

Среди прочего, планируется уточнить существующую гарантию, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных учреждений) в текущем году, не будут изыматься, и могут использоваться таким учреждением на финансирование его деятельности (в частности, на обновление материально-технической базы).

"Такое использование средств не может быть основанием для уменьшения финансирования в следующем бюджетном периоде", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается урегулировать отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения. Они будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом министров Украины, который заменит процедуры государственных закупок, которые вследствие своей сложности и продолжительности могут привести к перебоям в оказании медицинских услуг населению.