За сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако 4 наших бойца ранены. Это произошло под Авдеевкой”, - сказал Мотузяник.

По его словам, в течение минувших суток на Мариупольском направлении наблюдается активизация действий боевиков. В частности, ими было произведено 22 обстрела позиций сил АТО, в том числе 4 раза из минометов.

Также, как отметил Мотузяник, на этом направлении боевики усиливают свой количественный состав, а также вооружение, в том числе запрещенное Минскими договоренностями — пушки, танки и т.п.

В то же время на Донецком направлении за минувшие сутки боевики осуществили 7 обстрелов украинских позиций, четыре из которых с применением минометов.

На Луганском направлении враг 4 раза нарушал режим тишины, в одном случае использовав миномет.